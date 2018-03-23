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    Новоизбранный омбудсмен заявила, что планирует посетить Донбасс и Крым

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    Омбудсмен проинформировала коллег из ООН о практических шагах, которые принимает ее ведомство по решению проблемных вопросов беженцев и временно перемещенных лиц.
    Людмила Денисова. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Новоизбранный уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова планирует посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и Крым, сообщила в пятницу пресс-служба омбудсмена.

    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года
    Украинское фото
    От воспитателя до соратницы Авакова. Скандальный омбудсмен Денисова

    Парламент Украины 15 марта избрал нового уполномоченного Верховной рады по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров, экс-глава минсоцполитики Денисова. Выборы состоялись из-за истечения полномочий омбудсмена Валерии Лутковской. Согласно законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.

    "Планирую побывать и на оккупированных территориях востока Украины (неподконтрольная Киеву территория Донбасса – ред.), и в аннексированном Крыму", — заявила Денисова на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы управления Верховного комиссара ООН Паскалем Моро.

    На встрече омбудсмен проинформировала коллег о практических шагах, которые принимает ее ведомство по решению проблемных вопросов беженцев и временно перемещенных лиц. В частности, речь шла о пересечении линии разграничения в Донбассе и выплат пенсий украинцам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории.

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