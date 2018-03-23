Новоизбранный омбудсмен заявила, что планирует посетить Донбасс и Крым

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Новоизбранный уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова планирует посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и Крым, сообщила в пятницу пресс-служба омбудсмена.

Парламент Украины 15 марта избрал нового уполномоченного Верховной рады по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров, экс-глава минсоцполитики Денисова. Выборы состоялись из-за истечения полномочий омбудсмена Валерии Лутковской. Согласно законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.

"Планирую побывать и на оккупированных территориях востока Украины (неподконтрольная Киеву территория Донбасса – ред.), и в аннексированном Крыму", — заявила Денисова на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы управления Верховного комиссара ООН Паскалем Моро.

На встрече омбудсмен проинформировала коллег о практических шагах, которые принимает ее ведомство по решению проблемных вопросов беженцев и временно перемещенных лиц. В частности, речь шла о пересечении линии разграничения в Донбассе и выплат пенсий украинцам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории.