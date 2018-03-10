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    Борис Бабин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Телевышка. Архивное фото
    Телевещание из РФ вскоре покроет Херсонскую область - постпред в Крыму
    05:09 07.09.2017
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    Постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин заявил, что "очень сложно помешать россиянам достроить телевышку на оккупированном полуострове".
    КПП Чаплинка. Архивное фото
    Украина закрывает один из пунктов пропуска в Крым
    16:20 06.09.2017
    926Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам представителя президента в Крыму Бориса Бабина, два пункта пропуска Каланчак и Чаплинка находятся на расстоянии нескольких километров один от другого, поэтому исходя из национальной безопасности "там должен быть один пункт пропуска".
    Борис Бабин
    Суд в Гааге: РФ будет доказывать, что Украина нарушила процедуру - Бабин
    20:07 06.03.2017
    894Украина против России: суд в Гааге
    Украина не обратилась за решением спора в профильный комитет ООН по противодействию расовой дискриминации. Об этом в эфире ГС заявил юрист-международник Борис Бабин.
    Борис Бабин
    Выиграть суд у Януковича Украине не хватило компетентности - юрист
    05:37 15.10.2016
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    Юрист-международник Борис Бабин в эфире "ГС" подтвердил, что Украина действительно проиграла апелляцию Януковичу. По его словам, информация об этом содержатся на официальном сайте судебных инстанций Евросоюза.
    Флаги Германии, Франции и Евросоюза
    Франция и Германия не будут заставлять Украину выполнять "Минск" – эксперт
    10:19 12.10.2016
    14415Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Состоятся или нет переговоры в "нормандском формате", это никак не повлияет на развитие конфликта на востоке, заявил в эфире "ГС" эксперт-международник Борис Бабин.
    Часть реконструированной передней части фюзеляжа Boeing, сбитого под Донецком
    Доклад по Boeing МН17. Юрист: следующий шаг – оглашение подозреваемых
    11:40 29.09.2016
    795Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Юрист-международник Борис Бабин в эфире Голоса Столицы спрогнозировал, когда стоит ждать передачи дела по крушению Boeing МН17 в суд.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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