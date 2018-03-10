По словам представителя президента в Крыму Бориса Бабина, два пункта пропуска Каланчак и Чаплинка находятся на расстоянии нескольких километров один от другого, поэтому исходя из национальной безопасности "там должен быть один пункт пропуска".
Юрист-международник Борис Бабин в эфире "ГС" подтвердил, что Украина действительно проиграла апелляцию Януковичу. По его словам, информация об этом содержатся на официальном сайте судебных инстанций Евросоюза.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.