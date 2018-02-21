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    Как всегда проворовались... В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП

    Тема:

    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе (11)

    (обновлено: )644120
    ЕС сворачивает программу реконструкции КПП на границе с Украиной. Несмотря на исправное финансирование, Киев не смог выполнить условия договора, хотя ЕС предоставил для этого почти 30 млн евро. Куда же девались деньги и кто за это ответит?
    Контрольно-пропускной пункт на границе
    facebook.com/mvs.gov.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    И куда только деньги девались… Европейский Союз принял решение закрыть проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной стоимостью почти 30 млн евро. Программу пришлось свернуть после ряда задержек, ошибок и перерасхода с участием местных чиновников и подрядчиков, об этом говорится в материале Reuters.

    Целью проекта, который стартовал в 2014 году, была модернизация шести украинских КПП на восточной границе ЕС. Планировалось, что модернизация контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры. Однако на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставил финансирование на сумму 29,2 млн евро.

    В Государственной фискальной службе заявили, что среди причин задержек были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения. Однако по данным издания, крупнейший контракт на реконструкцию двух КПП получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имеет никакого опыта получения государственных тендеров на строительство. В соцсетях эти новости спровоцировали невероятную шумиху:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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