Сокращение российских КПП позволит украинцам проще ездить в Крым - ГПСУ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Граждан Украины будут меньше останавливать на въезде/выезде из Крыма после сокращения количества российских контрольно-пропускных пунктов, заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Блокпосты, которые стояли непосредственно на админгранице, они снимают и оставляют систему видеонаблюдения, и развивают пункты пропуска на оккупированной территории и укрепляют их. Фактически они приводят систему контроля на админгранице к тем стандартам, которые у них на других, так называемых мирных участках границы. Теперь, условно говоря, при пересечении этого участка, у граждан, которые едут в Крым, или выезжают оттуда, будет меньше позиций, где их будут останавливать", — цитирует УНН слова Слободяна.

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Ранее ФСБ России сообщила об изменениях в охране на границе Крыма и Украины. "Установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях", — говорилось в заявлении российской спеслужбы.