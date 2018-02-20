Кто бы сомневался? ЕС закрыл проект модернизации шести КПП Украины

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со своими соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Планировалось, что модернизация поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры.

К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.

По информации агентства, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Агентство ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и украинской властью.

Представитель Евросоюза заявил агентству: "После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся".

Один из высокопоставленных европейских дипломатов, занимающийся вопросами отношений с Украиной, сказал: "Существует определенная усталость в Украине. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией". Но он сказал, что ЕС будет продолжать поддерживать страну.

Государственная фискальная служба отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.

В сентябре прошлого года немецкая компания Siemens отказалась от поставок оборудования для модернизации газотранспортной системы Украины, опасаясь потерять заказ в России.