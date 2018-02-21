В Минфине подтвердили, что ЕС закрывает проект по модернизации КПП с Украиной

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования Европейским союзом инфраструктурных проектов на границе с Украиной.

Об этом министр он заявил на пресс-конференции в среду, сообщает УНИАН.

"Соответствующее решение стало публичным вчера. Это очень негативный сигнал… Потому что когда мы говорим о прекращении сотрудничества с нашими партнерами по собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с ГФС. Будем искать выход из этой ситуации ", — сказал он.

Данилюк утверждает, что видит необходимость делегировать строительство инфраструктурных проектов на украинской границе местным органам власти вместо Государственной фискальной службы.

"ГФС не должна строить таможни. Это что — строительная компания? Это не является характерной функцией для ГФС. Они заинтересованы только с точки зрения своих интересов… Кто это может сделать лучше, чем местные власти?" — заявил Данилюк.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.