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    В Минфине подтвердили, что ЕС закрывает проект по модернизации КПП с Украиной

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    Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что решение Европейского Союза - очень негативный сигнал.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Фото "Телеграф"

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования Европейским союзом инфраструктурных проектов на границе с Украиной.

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    Об этом министр он заявил на пресс-конференции в среду, сообщает УНИАН.

    "Соответствующее решение стало публичным вчера. Это очень негативный сигнал… Потому что когда мы говорим о прекращении сотрудничества с нашими партнерами по собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с ГФС. Будем искать выход из этой ситуации ", — сказал он.

    Данилюк утверждает, что видит необходимость делегировать строительство инфраструктурных проектов на украинской границе местным органам власти вместо Государственной фискальной службы.

    "ГФС не должна строить таможни. Это что — строительная компания? Это не является характерной функцией для ГФС. Они заинтересованы только с точки зрения своих интересов… Кто это может сделать лучше, чем местные власти?" — заявил Данилюк.

    Ранее в иностранных СМИ появилась информация о том, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

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