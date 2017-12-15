Семь-восемь часов и вся жизнь. Об очередях на КПП в районе АТО

Радиостанция Голос Столицы

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО — автомобильные очереди. В Госпогранслужбе сообщают, что там собралось уже более полтысячи автомобилей.

Самые большие очереди образовались в контрольных пунктах "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово".

Почему возникли такие очереди, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що справді відбувається зараз на контрольно-пропускних пунктах на лінії розмежування?

— По-перше, ми спостерігаємо збільшення кількості автотранспорту, який перетинає лінію розмежування. Це ми пов'язуємо із тим, що вже грудень, наближаються свята, і люди вже певною мірою більше їздять, як це завжди буває, в період різдвяних чи пасхальних, наприклад, свят. Так, наприклад, за минулу добу майже 41 тисяча людей перетнули лінію розмежування, що загалом більше, ніж в минулому році, і більше, ніж кілька тижнів тому. Тому сезонне таке зростання кількості людей є звичним на даному етапі. Але чому утворюються такі черги, то основна причина полягає ще у тому, що дуже повільно і взагалі не системно працюють по той бік лінії розмежування. Люди скаржаться, ми постійно отримуємо скарги від них про те, що доводиться тільки на блокпосту чекати по 6-7 годин оформлення, машини оформлюються в них приблизно до 1,5 години. Навіть такі є випадки. І за таких умов важко говорити про те, що є якась перспектива в тому, щоб кількість автомобілів зменшилася. Тому що ефективна робота будь-якого каналу трафіку — це завжди ефективна робота обох сторін. В даному випадку говорити про ефективність з того боку ми не можемо.

Донбасс SOS / Facebook Ситуация на КПП "Майорское"

На лінії контролю, за який ми відповідаємо, що відбувається? Чи посилено заходи безпеки? Чи змінилася методика проведення контролю? Можливо, якісь нововведення були?

— Власне, нововведення, звичайно, у цей період завжди підвищується і пильність, і щільність охорони об'єктів. На даний момент такі заходи сплановані, безпосередньо вони ще не розпочали діяти. Але у нас, в принципі, завжди є кількість робочих місць — це максимально заповнена. І всі люди максимально на місцях для того, щоб все-таки оформлювати і громадян, і транспортні засоби якомога швидше.

Чого чекати? До чогось готуватися особливо потрібно?

— Для громадян абсолютно нічого не зміниться, для них процедура залишиться така, як і була. Десь більше людей, можливо, буде в пунктах пропуску, ті, які будуть слідкувати за режимом і за порядком, а для громадян абсолютно нічого не зміниться. Якщо, до речі, говорити, ще про ситуацію на лінії розмежування, то кілька днів тому ми, наприклад, спостерігали таку тенденцію, що бойовики почали поширювати інформацію про те, що нібито українська сторона вимагає флюорографію від людей, які перетинають лінію розмежування, що, звичайно, абсолютно не є правдою і не відповідає, навіть нічого немає спільного з логікою. Але це знову ж таки один із методів роботи пропаганди про те, що нібито причини в поганому трафіку лежать з нашого боку.

УНИАН Автомобили стоят перед контрольно-пропускном пунктом (КПП) в с. Гнутово. Архивное фото

Що потрібно мати із собою громадянину задля того, аби без проблем перетнути лінію розмежування?

— Потрібно мати паспорт громадянина України, діючий паспорт, потрібно мати дозвіл від СБУ на перетин лінії розмежування. Це все. Звичайно, якщо їдуть діти, то потрібно мати документи, які посвідчують особу дитини, якщо батько їде чи мати одинаком з дитиною, то доручення від іншого члена сім'ї. Це якщо їхати на тимчасово непідконтрольну нам територію. Тому що якщо люди їдуть із того боку, то вони можуть навіть не мати деяких документів, але ми в будь-якому випадку після встановлення особи, пропускаємо їх на територію, яка Україні підконтрольна. Інша справа, що для того, щоб їм назад виїхати на тимчасово непідконтрольну територію, потрібно мати знову ж таки українські чинні документи.

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Наскільки зараз жорстко контролюється питання щодо в'їзду дітей із непідконтрольних територій?

— Так, дуже часто наші співвітчизники, які проживають на тимчасово непідконтрольній території, з дітьми, для того, щоб оформити, наприклад, паспорт дитині чи якісь інші документи, пов'язані, наприклад, зі вступом, як це буває в період весняно-літнього сезону. Звичайно, іноді діти не мають всіх документів, або, наприклад, по досягненню повноліття не мають паспорта, в той же час ми пропускаємо таких дітей, тому що вони їдуть для того, щоб утвердити своє українське громадянство і отримати необхідні для цього документи.

архивное фото Контрольно-пропускной пункт. Архивное фото

Що відбувається на інших частинах кордону? Чи будуть посилені заходи на західному кордоні, на північному?

— Буквально вчора на західний кордон вирушила група адміністрації Державної прикордонної служби із Києва. Це офіцери, які безпосередньо мають досвід управлінської діяльності, і які поїхали в підрозділи, що охороняють кордон, для того, щоб подивитися, чи належним чином виконуються і рішення колегії адміністрації Державної прикордонної служби, і чи на належному рівні зараз організована служба перед різдвяними і новорічними святами. Тому що це завжди той період, коли активізовується контрабандна діяльність, активізовуються інші види протиправної діяльності. Тому задача цих офіцерів якраз — перевірити, чи кордон охороняється надійно. Такі групи будуть створені і в регіональних управліннях, і також на період свят вони поїдуть посилювати ділянки кордону, там, де це найбільш необхідно. Це традиційний період активізації трафіку. Навіть цього року вже бачимо збільшення пасажиротранспортного потоку через мирний кордон України на 10%. Приблизно щороку пасажиротранспортний потік зростає десь на 8-10%.

Напомним, ранее спецкор Артем Маслаков сообщал, что днем на КПП на линии разграничения люди чувствуют себя в безопасности, при этом подчеркнул, что обстрелы производятся в основном в ночное время суток, когда пункты пропуска закрыты.