Донбасс: после ночи обстрелов в Докучаевске подсчитывают раненных

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В результате массированных артиллерийских обстрелов в ночь на среду в Докучаевске ранения получили двое мирных граждан, под ударом также оказались жилые кварталы в Горловке и Донецке. В населенных пунктах повреждены десятки многоквартирных и частных жилых домов, зафиксированы многочисленные аварии на системах жизнеобеспечения, из-за чего тысячи людей остались без тепла, воды, света и газа.

"Женщина 1955 года рождения получила ранения на улице Комсомольская, 110 в результате обстрела, который велся по Докучаевску со стороны ВСУ. Ранее в СЦКК сообщали, что в результате обстрела Докучаевска был ранен мирный житель", – заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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vk.com/gorlowka Последствия обстрела Горловки в ночь на 13 декабря 2017 По данным местных властей, с каждым днем ВСУ усиливают военную агрессию по отношению к ДНР и намеренно разрушают инфраструктуру населенных пунктов. Из-за постоянных обстрелов жители региона систематически лишаются элементарных благ цивилизации и выживают в нечеловеческих условиях.

"В результате обстрела повреждение получили Гольмовские очистные сооружения (город Горловка – Авт.), линии электропередач, а также доломитный завод УТЭС "Заводская" с отпайкой на Доломитное, где был выведен из строя трансформатор, который обеспечивает электроснабжение жителей поселка, вследствие чего более 5 тысяч человек остались без света и воды, была остановлена работа 4 котельных. Без теплоснабжения оказались поликлиника, общеобразовательная школа, 2 детских дошкольных учреждения, более 70 многоквартирных жилых домов", – говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

Отметим, что вчера днем, 12 декабря, после ночного массированного огня коммунальным службам удалось подать напряжение в дома жителей Горловки, но спустя несколько часов жилые кварталы города вновь были обесточены.

vk.com/gorlowka Последствия обстрела Горловки в ночь на 13 декабря 2017

Добавим, что ожесточенные перестрелки с применением запрещенных Минскими договоренностями тяжелых орудий в окрестностях Донецка продолжались всю ночь. На отдельных участках фронта, в частности, в районе Авдеевки и Ясиноватой стреляют до сих пор, разрывы артиллерии слышны даже в тыловых районах столицы Донбасса.