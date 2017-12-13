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    Донбасс: после ночи обстрелов в Докучаевске подсчитывают раненных

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (305)

    (обновлено: )50504
    По данным местных властей, с каждым днем ВСУ усиливают военную агрессию по отношению к ДНР и намеренно разрушают инфраструктуру населенных пунктов.
    Ситуация в ДНР после обстрелов. Архивное фото
    dnr-online.ru

    Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

    В результате массированных артиллерийских обстрелов в ночь на среду в Докучаевске ранения получили двое мирных граждан, под ударом также оказались жилые кварталы в Горловке и Донецке. В населенных пунктах повреждены десятки многоквартирных и частных жилых домов, зафиксированы многочисленные аварии на системах жизнеобеспечения, из-за чего тысячи людей остались без тепла, воды, света и газа.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пять жестких фактов о пропавших без вести на Донбассе

    "Женщина 1955 года рождения получила ранения на улице Комсомольская, 110 в результате обстрела, который велся по Докучаевску со стороны ВСУ. Ранее в СЦКК сообщали, что в результате обстрела Докучаевска был ранен мирный житель", – заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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    По данным местных властей, с каждым днем ВСУ усиливают военную агрессию по отношению к ДНР и намеренно разрушают инфраструктуру населенных пунктов. Из-за постоянных обстрелов жители региона систематически лишаются элементарных благ цивилизации и выживают в нечеловеческих условиях.
    vk.com/gorlowka
    Последствия обстрела Горловки в ночь на 13 декабря 2017

    "В результате обстрела повреждение получили Гольмовские очистные сооружения (город Горловка – Авт.), линии электропередач, а также доломитный завод УТЭС "Заводская" с отпайкой на Доломитное, где был выведен из строя трансформатор, который обеспечивает электроснабжение жителей поселка, вследствие чего более 5 тысяч человек остались без света и воды, была остановлена работа 4 котельных. Без теплоснабжения оказались поликлиника, общеобразовательная школа, 2 детских дошкольных учреждения, более 70 многоквартирных жилых домов", – говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

    Отметим, что вчера днем, 12 декабря, после ночного массированного огня коммунальным службам удалось подать напряжение в дома жителей Горловки, но спустя несколько часов жилые кварталы города вновь были обесточены.

    vk.com/gorlowka
    Последствия обстрела Горловки в ночь на 13 декабря 2017

    Добавим, что ожесточенные перестрелки с применением запрещенных Минскими договоренностями тяжелых орудий в окрестностях Донецка продолжались всю ночь. На отдельных участках фронта, в частности, в районе Авдеевки и Ясиноватой стреляют до сих пор, разрывы артиллерии слышны даже в тыловых районах столицы Донбасса.

    vk.com/gorlowka
    Последствия обстрела Горловки в ночь на 13 декабря 2017

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