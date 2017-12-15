Рада не будет до Нового года рассматривать закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В повестке дня Верховной Рады на следующую пленарную неделю (19-22 декабря) нет законопроекта №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Кроме того, до сих пор не опубликован текст законопроекта и таблица поправок ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине был подвергнут критике законопроект о реинтеграции Донбасса.

Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

Кроме того, ранее нардепы также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей. В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать "после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины".