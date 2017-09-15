Провокация возле КПП "Марьинка" почти всех напугала - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В среду, 13 сентября, был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Подробнее о событиях в зоне проведения антитеррористической операции, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Расскажите об обстреле пункта пропуска.

— Да, действительно, вчера вечером произошел обстрел пункта пропуска "Марьинка". Мы относим такие обстрелы к разряду провокационных, потому что непонятно, почему, в какой момент, вечером происходило, повторюсь. Стреляли из стрелкового оружия. Длилось буквально несколько очередей. К счастью, там никто не пострадал. Но элемент запугивания, элемент страха безусловно присутствует, поскольку люди пересекают пункты пропуска достаточно регулярно. Пассажиропоток, количество людей, переходящих так называемую границу, растет ежедневно. Если мы еще полгода назад говорили о максимум 20 тысячах, то сейчас уже до 40 тысяч доходит пересекающих пункты пропуска. То есть страх какой-то у людей, безусловно, есть. И к счастью, в результате этого обстрела никто не пострадал. Опять же, пункт пропуска был в этот момент закрыт и там гражданских людей не было.

Стреляли ли украинские военные в ответ?

— Нет, не стреляли. Об этом официально заявлено. И кроме того, люди, которые находятся на месте, живут неподалеку от этого района, говорят, что с нашей стороны ответный огонь не открывался. Когда работают какие-то диверсионные группы, непонятно вообще, кто это был, кто это стрелял. К разряду провокационных обстрелов можно смело относить эту стрельбу.

В целом что происходило в зоне военного конфликта за прошедшие сутки?

— Двойственное у меня сейчас ощущение и впечатление от того, что происходит в зоне АТО, потому что по официальным данным количество обстрелов не возрастает. То есть мы знаем о 25 обстрелах. Хотя местные жители и жители Донецка, в котором последнее время было достаточно тихо, сообщают, что ночь сегодня была очень неспокойная. Они слышали разрывы чего-то более тяжелого, чем просто стрелковое оружие. Что это стреляло, я однозначно сказать не могу. То есть версии есть всегда. Есть несанкционированные подрывы. Есть провокационные обстрелы. Есть какие-то разборки внутри группировок, которые там работают, существуют. Но тем не менее, ночь была сегодня достаточно неспокойная в Донецке, но сейчас здесь тихо. Если же говорить о напряженных точках, то ничего не меняется на карте. Это промзона Авдеевки, там, где вчера был ранен один наш боец, и вот приморское направление.

Есть ли информация о случаях, когда пострадали в результате перестрелок гражданские или повреждения каких-либо важных инфраструктурных объектов?

— К счастью, нет. Есть информация о том, что из-за непогоды обесточены несколько населенных пунктов в Луганской области. Мы знаем, что разбит, пробит газопровод в одном из сел под Мариуполем, но это не глобальные какие-то нарушения, аварии. То есть уже восстановлен он. Говорить о том, что сейчас есть какие-либо проблемы в плане инфраструктуры из-за боевых действий, новые проблемы, я бы не стал. Но они в любой момент могут возникнуть. То есть тут не исключено, что я с вами сейчас говорю, а где-то сейчас что-то произойдет. Но на данный момент больших проблем с инфраструктурой коммунальной нет.

С 1 сентября известно, что контрольно-пропускные пункты перевели на осенний режим работы. Какой это режим?

— Это традиционное уже, к сожалению, в зоне АТО действие, когда на час сокращается в связи с переходом на зимний режим работы действия пропуск на пунктах. Но к этому уже привыкли и научились, наверное, как-то адаптировались к этой ситуации. И больших очередей более, чем 100 машин в очередях не скапливается. Опять же, сравнивая с самыми напряженными моментами, когда можно было говорить и 500 машинах на пункте пропуска, совсем другая ситуация. И нет сообщений в последнее время о подорвавшихся вблизи пропускных пунктов людях на растяжках, на не обезвреженных боеприпасах. То есть ситуация стабильная. Еще раз повторюсь, в общем-то мы знаем, что количество людей, проходящее пункты пропуска, возросло. Но тем не менее, очередей нет. И работает в штатном режиме они. То есть никаких нет сложностей на данный момент.

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В отношении гуманитарной ситуации в зоне проведения АТО, какая она на сегодняшний день?

— Это тоже тот вопрос, на который можно ответить — стабильно-напряженная. То есть мы знаем, что в общем-то в магазинах, в аптеках продуктов хватает. Все это доступно. Но тем не менее, цены безусловно в Донецке выше, чем в Киеве. Мы знаем, на 30-40% минимум они там выше. Есть определенный дефицит социальной группы лекарств необходимых, потому что наши лекарства туда сейчас не попадают, а привезенных из-за границы на всех не хватает. Практически не работают гуманитарные какие-то фонды, и кроме, как Красный Крест никто туда ничего сейчас не привозит. Тем не менее, люди как-то выживают, стараются, минимумом как-то обходится. Спас сезон хороший осенний дачный, если говорить о гражданских людях. То есть неплохой урожай собрали в огородах. Если говорить о крупных городах, то в общем-то инфраструктура работает. И нет проблем с электричеством, ни с газом, ни с водоснабжением. Если же говорить о дальних каких-то граничных, приграничных, находящихся на линии соприкосновения городах, то там, конечно, эти проблемы стабильно возникают. Это Марьинка, Красногоровка, Авдеевка. В какой-то степени, хотя к Авдеевке особое внимание приковано, и туда сейчас новый газопровод ведут из Очеретино. Но в общем о глобальных каких-либо проблемах даже на линии соприкосновения я бы сейчас не говорил. Хотя это, конечно, все условно. Пока идет война, проблемы будут возникать ежедневно. К сожалению, люди к этому привыкли.

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Напомним, поиск формата принуждения к миру в Донбассе зависит от политической воли руководства Украины, но также и от европейских партнеров, подчеркнул в эфире Голоса Столицы народный депутат Алексей Гончаренко.