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    Общество

    В Одессе освободили 8 человек для обмена пленными в Донбассе

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (318)

    (обновлено: )20630
    По информации руководителя пресс-службы Одесской областной прокуратуры Инны Вербы, за несколько дней восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных дел, были освобождены из-под стражи в зале суда.
    Освобождение россиянина Евгения Мефедова
    Думская.net

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Восемь человек были освобождены из-под ареста в Одесской области Украины за последние дни для обмена пленными с ополченцами Донбасса, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областной прокуратуры Инна Верба.

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    Накануне адвокат Валентин Рыбин сообщил, что суд в Одессе изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, подозреваемому в "подготовке свержения власти в Украине" и проходившему ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Адвокат заявил, что его "готовят к процедуре обмена" пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

    Начальник пресс-служба прокуратуры Одесской области подтвердила, что Мефедов был освобожден, сейчас его "уже готовят к обмену".

    "В целом, за несколько дней восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных дел, именно таких уголовных дел, как преступления против национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности, они были в таком же порядке освобождены из-под стражи в зале суда, и относительно них обеспечивается процесс обмена на военнопленных наших украинских и других лиц", — сказала Верба в эфире телеканала "112 Украина".

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым нюансы обмена пленными в Донбассе, и выразил надежду, что освобождение пленных состоится в ближайшие недели.

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