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    Павел Жебривский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский выделил миллион гривен на исследования древней истории Донбасса
    14:47 09.06.2017
    117
    Губернатор Донецкой области Павел Жебривский анонсировал конкурс минигрантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов по истории региона.
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Авдеевка остается без света в результате обстрелов - Жебривский
    08:44 06.03.2017
    151Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как уточнил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, бригады электромонтажников готовы выйти в район ликвидации порыва после поступления письменных гарантий о прекращении огня.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Донбассу грозит экологическая катастрофа - Жебривский
    10:05 25.01.2017
    992
    Как подчеркнул глава региональной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, если снаряд попадет в фенольный завод в районе пос. Новгородское, то будет загрязнена территория вокруг Торецка и в сторону Горловки с Енакиево.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский: ГПСУ должна быть готова к закрытию границы с РФ в любое время
    20:00 21.01.2017
    4455Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как заявил руководитель Донецкой ОГА Павел Жебривский, Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы вне зависимости от того, когда это будет необходимо.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жесткая блокада ЛДНР невозможна, пока открыта граница с РФ - Жебривский
    20:35 14.01.2017
    1250Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения, не должно быть так называемых КПВВ. По его мнению, Украина к этому не готова.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский решил возродить "класс кулаков" в Донбассе
    12:34 13.10.2016
    247
    По данным Жебривского, в 2016 году Донецкая ОГА выделила 100 млн грн на программу частичного погашения процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса. Но эта программа не дала весомого результата.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Силовики не приступали к разведению сил в Донецкой области – Жебривский
    19:04 01.10.2016
    736Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, силовики планируют начать процесс разведения сил в населенном пункте Петровское Донецкой области.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Никаких переговоров с Захарченко и Плотницким быть не может - Жебривский
    16:10 14.06.2016
    614Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что с "шестерками никто не разговаривает", а на территориях, неподконтрольных Украине, нет гарантий безопасности.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский решил за две недели завершить декоммунизацию в Донецкой области
    06:33 18.05.2016
    2471День Памяти и День Победы в Украине
    Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в Бахмуте, Торецке и Доброполье в полном объеме переименовали название улиц.
    Последствия обстрела Авдеевки
    Авдеевка стала "самой горячей точкой" в зоне АТО - Жебривский
    08:57 14.03.2016
    772Донбасс: мир или война.
    Согласно информации главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского, по обстрелам на данный момент ведутся переговоры, чтобы урегулировать ситуацию.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    В восстановление Донецкой области намерены вложить до 7 млрд грн - Жебривский
    19:42 05.03.2016
    2799Донбасс: мир или война.
    Согласно информации главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, список всех объектов Донецкой области будет обнародован уже в ближайшие дни.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский предположил, кто войдет в новое парламентское большинство
    21:44 27.02.2016
    572Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Согласно информации, которую озвучил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, коалиция была малоэффективна и до того, как перестала существовать.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский не исключил прекращение работы новых КПП в Донбассе
    00:08 02.02.2016
    440Донбасс: мир или война.
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подчеркнул, что власти региона не хотят повторения "Волновахского сценария" в результате обстрелов.
    Жебривский о ситуации с захватом Коминтерново. Видео
    Жебривский о применении силы для освобождения Коминтерново 
    05:24 24.12.2015
    1007Немирное перемирие на Донбассе.
    Утром 22 декабря ополченцы заняли поселок Коминтерново, который находится в "серой зоне". По данным полка "Азов", они разместили в населенном пункте бронетехнику и другие запрещенные Минскими договоренностями вооружения.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский сообщил о захвате ополченцами еще двух сел под Мариуполем
    02:34 24.12.2015
    767Немирное перемирие на Донбассе.
    По мнению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, ополченцы самопровозглашенной ДНР захватили села Заиченко и Водяное "в отместку за введение украинских военных в села Павлополь и Пищевик".
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жилье в Донецкой области нельзя продать из-за запрета Кабмина - Жебривский
    02:47 20.12.2015
    595
    Как пояснил председатель Донецкой ВГА, Кабмин отнес к городам и населенным пунктам зоны АТО Мариуполь, Краматорск, Артемовск, Дзержинск и другие населенные пункты.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    ЕИБ выделит деньги на восстановление мостов в Донбассе - Жебривский
    15:36 10.12.2015
    80
    Как отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, достигнута договоренность о выделении средств на восстановление трех мостов.
    Павел Жебривский прокомментировал выборы в Мариуполе и Красноармейске
    Жебривский о выборах: 99% жителей Донбасса с колен не поднимались 
    15:18 03.12.2015
    1516Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский прокомментировал результаты местных выборов в Мариуполе и Красноармейске.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский негативно оценил результаты выборов в Мариуполе и Красноармейске
    00:18 02.12.2015
    1705Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    По мнению главы ВГА, большинство рабочих, которые составляют существенную часть населения региона, абсолютно зависимы от работодателей, которые диктуют им свою политическую волю.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    Выборы в Мариуполе: "Оппоблок" побеждает, у власти истерика
    15:15 30.11.2015
    18469Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Власть нервно реагирует на проигрыш в Мариуполе. Звучат обвинения в адрес проводивших экзит-полл социологов, а провластные политологи предлагают временно лишить "неправильное" население права голоса.
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