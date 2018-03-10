Как уточнил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, бригады электромонтажников готовы выйти в район ликвидации порыва после поступления письменных гарантий о прекращении огня.
Как подчеркнул глава региональной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, если снаряд попадет в фенольный завод в районе пос. Новгородское, то будет загрязнена территория вокруг Торецка и в сторону Горловки с Енакиево.
Как заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения, не должно быть так называемых КПВВ. По его мнению, Украина к этому не готова.
По данным Жебривского, в 2016 году Донецкая ОГА выделила 100 млн грн на программу частичного погашения процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса. Но эта программа не дала весомого результата.
Утром 22 декабря ополченцы заняли поселок Коминтерново, который находится в "серой зоне". По данным полка "Азов", они разместили в населенном пункте бронетехнику и другие запрещенные Минскими договоренностями вооружения.
По мнению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, ополченцы самопровозглашенной ДНР захватили села Заиченко и Водяное "в отместку за введение украинских военных в села Павлополь и Пищевик".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".