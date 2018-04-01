В Украине ожидается жаркое лето со значительным дефицитом осадков

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) прогнозирует сухое и жаркое лето с повышенной пожароопасностью в период с мая по сентябрь, передают Українські Новини.

"По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложным, будет характеризоваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины", — сказал председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

По его словам, в указанный период перед компетентными ведомствами и центральными и местными органами власти стоит задача предпринять все необходимые меры по предотвращению возникновения пожаров, организовать мониторинг, провести информационно-разъяснительной работы с населением.

Кроме того, Чечеткин сообщил, что в рамках подготовки к летнему сезону ГСЧС и Государственное агентство лесных ресурсов разработали план противодействия угрозам и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который включает перечень мест, где с высокой вероятностью могут возникнуть пожары, порядок взаимодействия ведомств по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и прочее.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет теплый воздух, который несет с собой долгожданную весну. По ее словам, к Пасхе в Украине будет даже жарко.