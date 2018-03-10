Согласно данным главы ГСЧС, около 10 утра на нефтебазе произошел еще один взрыв, в результате которого взорвались две емкости. По данным Службы, сейчас проводится подготовка к откачке топлива из разгерметизированных емкостей.
Пожар на нефтебазе под Киевом, начавшийся в понедельник вечером, накануне продолжился с новой силой. В этот же день стало известно, что народный депутат Сергей Клюев разыскивается в Украине и объявлен в международный розыск.
Уже больше суток пожарные пытаются локализовать пожар на нефтебазе под Киевом. По мнению бывшего и.о. главы столичной городской администрации Владимира Бондаренко, виной всему отсутствие опытных руководителей и необходимых средств.
В населенном пункте Глеваха под Киевом продолжается масштабный пожар. Огонь охватил резервуары с топливом нефтебазы "БРСМ-нефть". Также в зоне пожара оказалась нефтебаза KLO. Смотрите кадры с места инцидента.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".