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    Глеваха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Наручники. Архивное фото
    Под Киевом пьяный мужчина обстрелял авто из охотничьего ружья
    15:14 20.07.2015
    272Криминализация украинского общества.
    В милиции уточнили, что конфликт возник несколько лет после распределения земельного участка. В Васильковском горотделе милиции по факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст.194.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Ликвидация очагов возгорания на нефтебазе под Киевом завершена - Чечеткин
    12:21 12.06.2015
    515Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, на данный момент еще остаются вопросы, которые связаны с откачкой топлива.
    Яценюк потребовал привлечь к ответственности руководство горящей нефтебазы
    Яценюк потребовал привлечь к ответственности руководство горящей нефтебазы 
    08:58 12.06.2015
    221Пожары и их последствия в Киеве и области
    Премьер-министр Арсений Яценюк потребовал привлечь к ответственности директора нефтебазы "БРСМ-нефть" под Киевом и главного инженера. Подробнее смотрите в видео.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    На пылающей нефтебазе сохраняется угроза новых взрывов - Чечеткин
    11:13 11.06.2015
    1819Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно данным главы ГСЧС, около 10 утра на нефтебазе произошел еще один взрыв, в результате которого взорвались две емкости. По данным Службы, сейчас проводится подготовка к откачке топлива из разгерметизированных емкостей.
    Пожар на нефтебазе под Киевом. Вид по состоянию на утро 11 июня
    Пожар на нефтехранилище под Киевом усиливается - СМИ
    09:52 11.06.2015
    2899Пожары и их последствия в Киеве и области
    По данным телеканала "112 Украина", ствол огня на данный момент достигает выше 50 м. С этим огнем сейчас борются более 100 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    На нефтебазе под Киевом горит одна крупная емкость и 13 небольших - ГСЧС
    09:36 11.06.2015
    289Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как уточнили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории нефтехранилища продолжает гореть одна цистерна с горючим объемом 900 куб м. и 13 емкостей объемом 50 куб. м.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Ликвидация масштабного пожара на нефтебазе под Киевом. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ
    12:22 10.06.2015
    4516Пожары и их последствия в Киеве и области
    Редакция РИА Новости Украина в течение среды продолжила отслеживать ситуацию по пожару на территории нефтехранилища "БРСМ-Нефть" под Васильковом в Киевском области.
    Пожар под Киевом
    На нефтебазе под Киевом продолжают гореть 6 резервуаров с топливом - ГСЧС
    10:16 10.06.2015
    738Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно данным главы ГСЧС, спасателям на данный момент не удалось установить связь с пожарным из пожарного поезда, сотрудником "Укрзализныци", который также участвовал в ликвидации пожара.
    Сотрудники ГСЧС локализовали эпицентр огня на нефтебазе под Киевом
    Хроника 9 июня: пожар на нефтебазе под Киевом, Клюев объявлен в розыск
    09:23 10.06.2015
    503Пожары и их последствия в Киеве и области
    Пожар на нефтебазе под Киевом, начавшийся в понедельник вечером, накануне продолжился с новой силой. В этот же день стало известно, что народный депутат Сергей Клюев разыскивается в Украине и объявлен в международный розыск.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    В пожаре под Киевом косвенно виноват Кабмин – экс-сотрудник МЧС
    08:11 10.06.2015
    1185Пожары и их последствия в Киеве и области
    По мнению Виталия Бута, правительственный запрет на проведение некоторых проверок - априори неправильный мораторий, так как есть объекты, которые следует обязательно проверять.
    На месте пожара под Киевом
    Десять пострадавших от пожара на нефтебазе остаются в больницах - Шандра
    16:51 09.06.2015
    193Пожары и их последствия в Киеве и области
    Губернатор Киевской области сообщил, что пострадали 12 человек, один погиб, одного отпустили, еще 10 находятся в больнице. Один человек - в тяжелом состоянии, у двоих состояние легкой степени тяжести.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Бондаренко: пожар на нефтебазе могли потушить через считанные часы
    15:37 09.06.2015
    1728Пожары и их последствия в Киеве и области
    Уже больше суток пожарные пытаются локализовать пожар на нефтебазе под Киевом. По мнению бывшего и.о. главы столичной городской администрации Владимира Бондаренко, виной всему отсутствие опытных руководителей и необходимых средств.
    Дым от пожара на нефтебазе под Киевом
    Масштабный пожар на нефтебазе под Киевом. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ
    12:02 09.06.2015
    11040Пожары и их последствия в Киеве и области
    В селе Крячки неподалеку от населенных пунктов Глеваха и Васильков под Киевом с вечера понедельника горит нефтебаза. Редакция РИА Новости Украина следила за ситуацией в течение вторника.
    Пожар на нефтебазе в Глевахе. Вид из Василькова
    Вблизи горящей нефтебазы под Киевом загорелся лес - ГСЧС
    11:33 09.06.2015
    3707Пожары и их последствия в Киеве и области
    Исполняющий обязанности начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, лес загорелся от теплового излучения. Вместе с тем, целых цистерн на горящей нефтебазе уже нет.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Опасный пожар под Киевом: на нефтебазе полыхает горючее 
    10:39 09.06.2015
    2278Пожары и их последствия в Киеве и области
    Под Киевом в населенном пункте Глеваха полыхают резервуары с топливом двух нефтебаз. В результате серии взрывов, которые произошли во вторник на месте пожара, погибли сотрудники ГСЧС.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Масштабный пожар под Киевом: кадры с пылающей нефтебазы (ненорм. лексика) 
    10:00 09.06.2015
    30222Пожары и их последствия в Киеве и области
    В населенном пункте Глеваха под Киевом продолжается масштабный пожар. Огонь охватил резервуары с топливом нефтебазы "БРСМ-нефть". Также в зоне пожара оказалась нефтебаза KLO. Смотрите кадры с места инцидента.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    В зоне возгорания под Киевом еще одна нефтебаза, все эвакуированы - Аваков
    09:45 09.06.2015
    3238Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно данным главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, огонь подбирается к базе нефтепродуктов KLO, люди эвакуированы. На месте происшествия выставляется оцепление.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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