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    Глава ГСЧС назвал торговые центры, которые "несут опасность людям"

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    Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткин на заседании Кабинета министров отчитался о проведенной проверке торговых центров, которая была проведена после трагедии в Кемерово.
    ГСЧС проводят проверку торгово-развлекательного центра
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Пожарная безопасность во многих торгово-развлекательных центрах вызывает беспокойство, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткин.

    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop
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    ГСЧС Украины провела массовые проверки ТЦ, больших магазинов, больниц, школ и детских садов после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 65 человек, из них 41 ребенок.

    В своем выступлении Чечеткин назвал два центра, которые, по его словам, несут опасность.

    "Уже сегодня можно сказать, что ТРЦ "Магелан" и Dream Town несут опасность людям", — сказал глава ГСЧС, выступая на заседании Кабинета министров в среду.

    По словам Чечеткина, всего проведены проверки более 1300 объектов, из которых 326 — торгово-развлекательные центры. ГСЧС подало иски о закрытии 16 из них.

    Всего спасатели выявили более 15 тысяч нарушений пожарной безопасности по в местах массового скопления людей. Хуже всего обстоят дела в этом направлении в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях.

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