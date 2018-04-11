Глава ГСЧС назвал торговые центры, которые "несут опасность людям"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Пожарная безопасность во многих торгово-развлекательных центрах вызывает беспокойство, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткин.

ГСЧС Украины провела массовые проверки ТЦ, больших магазинов, больниц, школ и детских садов после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 65 человек, из них 41 ребенок.

В своем выступлении Чечеткин назвал два центра, которые, по его словам, несут опасность.

"Уже сегодня можно сказать, что ТРЦ "Магелан" и Dream Town несут опасность людям", — сказал глава ГСЧС, выступая на заседании Кабинета министров в среду.

По словам Чечеткина, всего проведены проверки более 1300 объектов, из которых 326 — торгово-развлекательные центры. ГСЧС подало иски о закрытии 16 из них.

Всего спасатели выявили более 15 тысяч нарушений пожарной безопасности по в местах массового скопления людей. Хуже всего обстоят дела в этом направлении в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях.