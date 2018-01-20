Минздрав Украины на сегодняшний день не работает - Богомолец

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Главная цель навязываемой правительством медицинской реформы — это создание платной медицины, сокращение больниц и стимуляция врачей выезжать за границу, заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Нардеп подчеркнула, что парламентский Комитет в течение прошлого года четыре раза признавал неудовлетворительной работу профильного министерства.

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"Это касается и программы против туберкулеза, и закупки медикаментов, сывороток и вакцин, и программ лечения детей за рубежом. То есть реально Министерство здравоохранения сегодня не работает. Смертность от ботулизма за прошлый год увеличилась в три раза, ведь сыворотки в стране нет. Вакцин от дифтерии — также нет", — сказала Богомолец в эфире телеканала ZIK.

По ее словам, Минздрав не выполняет свою главную функцию — охрану здоровья населения, а занимается, считает Богомолец, сокращением скорой помощи, закрытием больниц и уничтожением системы медицины.

"Поэтому я требовала и требую, чтобы к власти приходили исключительно профессионалы. Да, мы обращались с требованием вынести наконец кандидатуру министра здравоохранения на утверждение. Но этого не делает премьер-министр, поскольку нет высшей политической воли, чтобы изменить действующую команду Минздраве. Почему? Потому что она сегодня полностью устраивает руководство государства", — считает парламентарий.

Она уверена, что главная цель "так называемой реформы, которую сегодня навязывает правительство, — это создание платной медицины, сокращение больниц и стимуляция врачей выезжать за границу".

Напомним, 28 декабря, 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в стране.

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В октябре прошлого года Верховная Рада приняла в целом закон о медицинской реформе. Документ призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг. Реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".