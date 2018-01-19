Плати или выметайся! Пенсионерам в маршрутках проезд заказан

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Львов и регион

Во Львовской области перевозчики объявили войну пенсионерам. Региональная организация Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков заявила о решении автотранспортных предприятий центра и области о том, что с 20 января бесплатный проезд для пенсионеров будет отменен.

Перевозчики, в частности, ссылаются на то, что в 2018 году льготы пенсионерам на транспортные услуги не предусмотрены законами Украины. В доказательство своих слов Ассоциация приводит положения Закона Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

"Ситуация заходит в тупик из-за отсутствия решения этой проблемы со стороны Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Пенсионерам льготы на транспортные услуги не предусмотрены законами Украины", — говорится в сообщении ассоциации.

Вместе с этим также отмечается, что на сегодняшний день по региону в реестре плательщиков налогов зарегистрировано 505 тысяч пенсионеров по возрасту.

В управлении транспорта Львовского горсовета в ответ на заявления перевозчиков уточнили, что никаких официальных обращений или предупреждений от транспортников по поводу перевозки пенсионеров не поступало.

"Имеем информацию, что в отдельных салонах автобусов появились объявления об отмене льготы для пенсионеров с конца января. Очевидно, речь идет о том, чтобы пенсионеры платили 50% от стоимости, как было принято в области", — сообщил заместитель начальника управления транспорта ЛГС Игорь Собенко.

Он добавил, что в последние годы перевозчики не получали в полном объеме возмещение за перевозку льготников, а только лишь 10-15% от потребности. В целом же, как уточнил Собенко, данный вопрос будет еще изучаться.

Тернополь

В 2014 году тернопольские перевозчики отказались выходить на маршруты из-за несогласия со стоимостью проезда. Маршрутчики аргументировали свои действия неблагоприятной финансовой ситуацией — ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. Поэтому, чтобы улучшить свое финансовое положение, они решили отказаться от бесплатной перевозки пенсионеров.

Ситуация в целом не урегулирована, и как писало РИА Новости Украина, в городе нередки случаи, когда водители переполненных маршруток останавливаются на маршруте и отказываются ехать дальше из-за того, что пожилые люди не оплачивают проезд.

Мариуполь

Столица Приазовья также отличилась беспределом в отношении пенсионеров. Летом 2016 года во многих мариупольских автобусах появились объявления о том, что проезд для пенсионеров платный, а стариков выгоняли даже из тех маршруток, где таких объявлений не было.

Как выяснилось, такой шаг перевозчиков был самовольным, так как горсовет каких-либо решений по вопросу размещения информации о правилах предоставления права на льготный проезд в общественном транспорте не принимал и никаких распоряжений не давал, информация была размещена перевозчиками самовольно.

Отметим, что в Мариуполе число жителей льготных категорий составляет около 200 тысяч, что составляет практически 50% всего населения города. 160 тысяч – пенсионеры, остальные – инвалиды, чернобыльцы, социально незащищенные слои населения. Как заявляли перевозчики, количество льготников среди пассажиров часто достигает 50%, а городской бюджет компенсирует только 3% от перевозки пассажиров льготных категорий. Решение проблемы транспортники видели в повышении стоимости проезда.

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Житомир

В минувшем году дискуссии властей и транспортников по вопросу перевозки пенсионеров вылились в целые баталии. В мае житомирский исполком проголосовал за повышение стоимости проезда в маршрутках до 5 гривен: перевозчиков обязали подписать дополнительные соглашения о бесплатной перевозке граждан 24 льготных категорий, после чего мэр Сергей Сухомлин подписал решение исполкома о тарифе в 5 грн в маршрутках.

Новые тарифы начали действовать с 1 июня, а 12 октября в маршрутках появились объявления с перечнем льготных категорий, которых перевозчики соглашаюлись возить без оплаты. Пенсионеры в этот перечень не вошли. После этого исполком снизил стоимость проезда в маршрутках, а апелляционный суд отменил первоначальное решение исполнительного комитета об удорожании проезда.

Собственно, за всеми этими схемами под давлением перевозчиков местные чиновники приняли решение по ограничению времени бесплатного проезда пенсионеров. Маршрутчиков обязали бесплатно возить все категории льготников, в том числе и пенсионеров, но бесплатно только с 10:00 до 16:00.

Кропивницкий

Минувшей осенью проблемы бесплатной перевозки пенсионеров обострились также в Кропивницком. В ноябре с выходом на маршруты в городе многовместительных автобусов маршрутчики отказались бесплатно возить пенсионеров. Транспортники заявляли, что для перевозок в режиме маршрутного такси предусмотрено 10 льготных категорий, за которые перевозчики получают компенсацию из городского бюджета, а вот для пенсионеров по возрасту горсовет с перевозчиками таких договоров не заключали. Между сторонами, как сообщалось в СМИ, действовали устные договоренности, которые стали неактуальными после появления альтернативы в виде многовместительных автобусов.

По данным начальника управления транспорта Кропивницкого горсовета Александра Вергуна, количество лиц, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте города, насчитывается около 80 тыс, а пенсионеров по возрасту — 53 тыс.

Напомним, что бесплатный проезд пенсионеров по возрасту в общественном транспорте регулируется постановлением Кабмина от 17 мая 1993 года № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" и законом Украины "Об автомобильном транспорте" (статья 37). Последний документ определяет, что отношения между перевозчиками и органами местного самоуправления определяются договором об организации и условиях перевозок (с учетом размера и механизма выплат компенсации за перевозку льготных пассажиров), но часто частники по стране не получают компенсацию за льготников и берут такие обязательства на себя добровольно — за счет собственной хозяйственной деятельности. Юридически частники не могут отказать пенсионеру в проезде, возить льготников маршрутчики обязаны, однако, как показывает практика, делать это за свой счет никто не хочет.

По данным материалов открытых источников интернет