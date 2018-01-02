Похмеляться не надо: Ульяна Супрун советует, как протрезветь после праздников

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев не похмеляться после праздников.

На своей странице в Facebook она опубликовала советы, как правильно трезветь после праздничных возлияний. Чиновница советует пить много воды, так как основной причиной похмелья является обезвоживание.

"Похмелье возникает, поскольку основным компонентом алкогольных напитков является этанол — это токсическое вещество, которое влияет на организм, как диуретик (мочегонное средство), и поэтому может быстро привести к обезвоживанию. Именно обезвоживание является основной причиной обычных проявлений похмелья: головной боли, тошноты, ощущения сухости во рту и тому подобное", — написала она.

Глава Минздрава также пояснила, как снять тремор после пьянки.

"Сладости помогут успокоиться и предотвратить дрожание. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях сначала лучше принять антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока) для предупреждения проблем с пищеварением. Бульон или жидкий суп с овощами или крупой являются превосходными источниками витаминов и минералов, поэтому эти блюда помогут быстрее восстановить баланс полезных и питательных веществ в организме. Кроме того, супы и бульоны легко перевариваются в желудке", — подчеркнула глава Минздрава.

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По словам Супрун, ни в коем случае не стоит вновь употреблять алкоголь: "Прием дозы алкоголя утром может просто отложить проявление симптомов похмелья. Лучше вообще не употреблять алкоголь в течение двух следующих суток, если вы выпили лишнего накануне, несмотря на то, были проявления похмелья или нет, ведь организму нужно время, чтобы восстановиться".

Ранее Ульяна Супрун заявила о необходимости включить в программу доступных лекарств препаратов от депрессии: "Доступ к ним поможет многим людям получить надлежащую помощь. Миллионы людей находились в депрессии или именно сейчас борются с болезнью. Многим из них сложно говорить о проблеме".