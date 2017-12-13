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    Общество

    Богомолец: переливать кровь в Украине станет смертельно опасно

    (обновлено: )60420
    Как отметила Богомолец, недофинансирование развития донорства крови и ее компонентов в бюджете на 2018 год приведет к тому, что переливать кровь в Украине станет еще более опасно.
    Донор сдает кровь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Переливание крови в Украине станет смертельно опасным, сообщила на своей странице в Facebook председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения и врач Ольга Богомолец.

    По ее словам, недофинансирование развития донорства крови и ее компонентов в бюджете на 2018 год приведет к тому, что переливать кровь в Украине станет еще более опасно.

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    "Вместе со спасительной кровью каждый реципиент может получить целый букет смертельных заболеваний. Это не только СПИД, гепатит или сифилис, но и герпес, токсоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, бруцеллез и многие другие болезни", — написала она.

    По словам Богомолец, уже сегодня качество донорской крови ниже критического минимума. Любые гарантии ее безопасности отсутствуют, ведь проверка ее качества до сих пор осуществляется устаревшими методами, которые в развитых странах уже давно не используются. Плазма крови и ее компонентов не обезвреживается от опасных вирусов, а тест-системы не способны своевременно обнаружить их.

    Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины в следующем году намерено внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора.

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