Богомолец: переливать кровь в Украине станет смертельно опасно

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Переливание крови в Украине станет смертельно опасным, сообщила на своей странице в Facebook председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения и врач Ольга Богомолец.

По ее словам, недофинансирование развития донорства крови и ее компонентов в бюджете на 2018 год приведет к тому, что переливать кровь в Украине станет еще более опасно.

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"Вместе со спасительной кровью каждый реципиент может получить целый букет смертельных заболеваний. Это не только СПИД, гепатит или сифилис, но и герпес, токсоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, бруцеллез и многие другие болезни", — написала она.

По словам Богомолец, уже сегодня качество донорской крови ниже критического минимума. Любые гарантии ее безопасности отсутствуют, ведь проверка ее качества до сих пор осуществляется устаревшими методами, которые в развитых странах уже давно не используются. Плазма крови и ее компонентов не обезвреживается от опасных вирусов, а тест-системы не способны своевременно обнаружить их.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины в следующем году намерено внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора.