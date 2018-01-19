Супрун намерена повысить ответственность за невакцинацию

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения будет инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию. Об этом сообщила руководитель ведомства Ульяна Супрун во время выступления в Верховной Раде, сообщает "Украинская правда. Жизнь".

Она уточнила, что "нужно внести изменения в законы, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации".

"Как это сделано во всем цивилизованном мире", — пояснила и.о. министра, и добавила, что такие изменения будут подаваться от Кабинета министров.

Она объяснила, что нынешняя вспышка заболеваемости корью возникла потому, что в 2016-м году охват вакцинацией от кори был ниже 50%.

За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, но оперативный штаб по борьбе с корью в Минздраве создали только в сентябре 2017 года, хотя Всемирная организация здравоохранения еще три года назад предупреждала о надвигающейся эпидемии. Итог печален — всего в 2017 году в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью и уже пять смертельных случаев.