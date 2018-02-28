Богомолец стала основным претендентом на должность главы Минздрава - источник

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от БПП Ольга Богомолец названа основным претендентом на должность министра здравоохранения, сообщил РИА Новости Украина информированный источник.

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"В ближайшие несколько часов будет озвучено назначение на должность министра здравоохранения нардепа Ольги Богомолец", — заявил источник.

Ранее Богомолец выступила с резкой критикой реформы здравоохранения. По ее словам, главная цель навязываемой правительством медицинской реформы — это создание платной медицины, сокращение больниц и стимуляция врачей выезжать за границу.