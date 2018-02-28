наверх
28.02.201813:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Богомолец стала основным претендентом на должность главы Минздрава - источник

    Тема:

    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (23)

    (обновлено: )118887
    По информации источника, в ближайшие несколько часов будет озвучено назначение на должность министра здравоохранения Украина нардепа Ольги Богомолец.
    Ольга Богомолец. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от БПП Ольга Богомолец названа основным претендентом на должность министра здравоохранения, сообщил РИА Новости Украина информированный источник.

    Сергей Тарута. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Супрун уйдет, а в Минздрав придет политик - Тарута

    Читайте также: Медреформа, гудбай! Украинцы разочарованы качеством медицины  

    "В ближайшие несколько часов будет озвучено назначение на должность министра здравоохранения нардепа Ольги Богомолец", — заявил источник.

    Ранее Богомолец выступила с резкой критикой реформы здравоохранения. По ее словам, главная цель навязываемой правительством медицинской реформы — это создание платной медицины, сокращение больниц и стимуляция врачей выезжать за границу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию
    Газовая конфорка
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?