наверх
10.03.201815:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Пабат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Приемная Александра Третьякова и Александра Пабата, ограбленная в Киеве
    В Киеве ограбили приемную народного депутата
    15:32 27.12.2017
    120
    На улице Потапова в столице неизвестные вынесли цифровую технику из приемной народного депутата Александра Третьякова и депутата Киевсовета Александра Пабата.
    Бутылки пива. Архивное фото
    Полиция предложила ограничить продажу алкоголя на Евровидении
    12:54 12.04.2017
    57Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В скан-копии обращения полиции к горсовету, которую обнародовал Александр Пабат, предлагается ограничить продажу спиртного с 4 по 15 мая в фан-зоне на Крещатике и прилегающей территории.
    Памятник чекистам в районе станции метро Лыбедская в Киеве
    В Киеве на Оболони появится "парк коммунизма" - депутат
    20:17 01.07.2015
    280На металлолом. Украина против советских памятников.
    Комиссия Киевсовета утвердила проект решения о размещении демонтированных памятников советской эпохи в Оболонском районе столицы. Кроме того, монументы отправятся в парк на проспекте Глушкова в Киеве, и в Парк тоталитаризма в Радомышле.
    Арка в здании Киевсовета, с которой была демонтирована плитка с советской символикой
    Со здания Киевсовета убрали советскую символику
    15:30 15.04.2015
    229На металлолом. Украина против советских памятников.
    Мэрия Киева оперативно отреагировала на принятие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов : из арки Киевсовета была снята плитка с серпом, молотом и красными звездами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги

    Персоны