Комиссия Киевсовета утвердила проект решения о размещении демонтированных памятников советской эпохи в Оболонском районе столицы. Кроме того, монументы отправятся в парк на проспекте Глушкова в Киеве, и в Парк тоталитаризма в Радомышле.
Мэрия Киева оперативно отреагировала на принятие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов : из арки Киевсовета была снята плитка с серпом, молотом и красными звездами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".