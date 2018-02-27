Гройсмана попросят вмешаться в ситуацию с медуниверситетом Богомольца

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады обратится к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой взять под личный контроль ситуацию в НМУ им. Богомольца.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения сказала председатель Комитета Ольга Богомолец, сообщает Укринформ.

"Письмом обратиться к премьер-министру и проинформировать его о критической ситуации, которая сложилась между Минздравом и НМУ, попросить вмешаться в ситуацию, взять под личный контроль для прекращения забастовки и возобновления учебного процесса", — внесла предложение Ольга Богомолец.

Также Комитет призвал Минздрав отменить пункт 3 приказа об отстранении Амосовой на время проверки от исполнения обязанностей ректора. Кроме того, на заседании прозвучало предложение, чтобы из состава комиссии, которая рассматривает ситуацию с лицензионным экзаменом "Крок" в НМУ им. Богомольца, вышел заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Среди прочего, председатель Комитета отметила, что Минздрав должен определить дату проведения лицензионного экзамена "Крок-1" для студентов 3 курса стоматологического факультета. По ее словам, соответствующая просьба от студентов НМУ им. Богомольца поступило в Комитет по вопросам здравоохранения.

Скандал в медвузе разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой.

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.