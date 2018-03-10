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    Александр Линчевский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Комментирую дальнейшие планы министерства, замглавы ведомства Александр Линчевский заявил, что не питает "иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы".
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    Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.
    Министерство здравоохранения Украины
    Медреформа и очковтирательство: опись-протокол, сдал-принял… отпечатки
    15:39 04.05.2017
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    Министерство здравоохранения Украины
    События в Днепре. В Украине отсутствует реабилитация бойцов АТО - замглавы МОЗ
    18:57 28.09.2016
    182Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, большинство специалистов, которые занимаются бывшими бойцами АТО, понятия не имеют о том, что такое психологическая реабилитация.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Алексей Мочанов. Архивное фото
    Твари и скоты! Известный волонтер жестко прошелся по нардепам-майдановцам
    06:59 10.02.2018
    26076
    Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Минздрав оспорит восстановление Амосовой в должности ректора медвуза
    03:09 03.03.2018
    199
    Комментирую дальнейшие планы министерства, замглавы ведомства Александр Линчевский заявил, что не питает "иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы".
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