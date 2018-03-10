Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.
Минздрав под громкими лозунгами "Внедрение в Украине западных доказательных протоколов лечения стало реальностью!" и "Это большая победа для врачей и пациентов" занимается очковтирательством, считают эксперты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.