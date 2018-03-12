Хозяйке на заметку. Заболел? Не садись за руль!

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа о перечне болезней, при наличии которых не разрешается управлять авто. Он отличается для кандидатов в водители и водителей транспортных средств с учетом их отношения к некоммерческому или коммерческому транспорту. Так, нельзя садиться за руль если есть язва желудка, проблемы с желчным пузырем или геморрой.

Смогут ли водители обходить выполнение приказа в случае его введения в действие, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал автоюрист юридической компании "Автоадвокат" Андрей Шимко.

Как Вы относитесь к такой инициативе Минздрава?

— В принципе, это общеевропейская практика, поэтому никакой трагедии здесь нет. Действительно, все должно быть приведено в соответствие с европейскими стандартами.

Как на месте проверяются болезни?

— Понятно, что это не вопрос одного-двух месяцев — внедрение этого всего, потому что это все завязано, насколько я понимаю, на электронной медицинской карточке пациента, то есть паспорте пациента.

Если не обращается человек к врачу или не вносит в карту? Нужно его обязать?

— Конечно, когда будет единая история болезни, скажем так, или всех болезней, которые пациент перенес, и обязательным будет внесение всех сведений в эту электронную базу данных, то, конечно, при любом обращении это все будет вносится, и любая диагностика, ее результаты, точно также заносятся, и при следующем повторном, например, обращении в сервисный центр за продлением водительского удостоверения, конечно же, оно не будет продлено.

То есть это будет проверяться только во время продления срока или пересдачи экзамена на права? Не на дороге?

— На сегодняшний день это реализовано так, что водитель предоставляет медицинскую справку на момент, когда он сдает, когда он хочет вернуть водительское удостоверение после изъятия за какие-то административные правонарушения, предусматривающее лишение водительских прав, например, ДТП в нетрезвом виде, создание аварийной обстановки, то, соответственно, в этих ситуациях он предоставляет. Плюс, сейчас ввели ограничение срока действия водительского удостоверения, после которого необходимо повторно обращаться за продлением.

Смотрите также: "За рулем сидел инопланетянин". На трассе Киев-Чоп въехали в полицейское авто

Но постановление называется "Перечень медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств".

— Это понятно, что по факту, если человек имеет такое заболевание и это будет установлено, он просто не получит медицинскую справку, которая дает допуск к управлению транспортным средством.

А если заболевание — приобретенное?

— Если не будет обращения в медицинское учреждение, конечно, это нигде не будет зафиксировано, и это никак не повлияет. Понятно, это — единичный случай. Но, как правило, человек, если у него возникают проблемы со здоровьем, конечно же, он обращается за медицинской помощью.

Если не обратится за медицинской помощью?

— Это единичный случай, скорее всего. Там же предусмотрены болезни, которые могут иметь резкие проявления и резкие ухудшения здоровья, то есть человек не заметить их не может, а если симптомы есть, то, конечно, он будет обращаться. Здесь вопрос просто не заключается в каких-то отдельных частных случаях, а здесь, скорее всего, будет как элемент комплексной системы и медицинская реформа, которая будет реализована, и электронных этих паспортов пациентов, где будет вся медицинская информация хранится, то есть соответствующий обмен между Минздравом и МВД будет реализован немного в этой плоскости.

Вы сказали, что это — общеевропейская практика. Что это даст с точки зрения практики?

— Первый момент касается отстранения таких водителей, то есть, безусловно, есть статистика по количеству аварий, вполне возможно, что не настолько выделяется среди причин возникновения аварий такой момент как самочувствие водителей, которое повлекло тяжелые последствия, значит, количество аварий уменьшится. Второе – это страховые покрытия, которые предусматривают возмещения убытков за действия такого водителя, то есть страховая компания всегда имеет ограничения, что водитель — без права управления, водитель в неисправном автомобиле, водитель, который по здоровью не допущен, на его действия или на последствия его действий не распространяется страховка. Эти моменты, все это будет урегулировано между страховыми компаниями, между медицинскими учреждениями, то есть, это комплексная система.

Каких результатов можно ждать от введения в действие перечня заболеваний, запрещающих управлять авто, в эфире «ГС» прояснил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки широкий новий перелік захворювань і наскільки він зараз на часі?

— Передусім, він суттєво вужчий, він значно менший, ніж той, що був, і логіка у нас є проста. Перше: ми приводимо перелік захворювань до європейської директиви. Крапка. Тобто наші водії мають бути такими же, як європейські. Тут логіка зрозуміла. Трошки більше обмеження, звичайно, для комерційних перевізників, і значно вільніше це стає для індивідуальних водіїв. Це — теза перша. Друга річ: мета, тобто кінцева мета – це все одно безпека дорожнього руху. Ми позбуваємось, з одного боку, від пережитків СРСР, де абсолютно безпідставно ми забороняли водіям керувати транспортним засобом без жодної для того медичної логіки, а, з іншого боку, парадоксально, менший список зменшуватиме корупцію, і водіям не доведеться довідки купувати.

В цьому списку є гіпертонія, а, за інформацією МОЗ, більше 12 мільйонів українців хворіють на неї, тобто майже половина всіх українців. Це означає, що вони не матимуть права сідати за кермо?

— Ні. Тепер давайте тут читати уважно. Треба дивитись на цей список, список — значно менший, і треба дивитись, коректно переглядати. Ми винесли зараз сам наказ для громадського обговорення. Ви можете дивитись, шукати у нас на сайті, долучатись, і свої пропозиції, зауваження надсилати. Список навпаки — значно менший. Можливо, у Вас — некоректна інформація.

То гіпертонії у переліку немає?

— Списку переді мною немає, треба дивитись. Це наш з вами список. Ми всі є водії. Він є для громадського обговорення. Будь ласка, долучаємось, вирішуємо.

Вже була якась реакція від громадян?

— Ні. Ви перші.

Ви сказали, що буде менше корупції. Яким чином буде менше корупції, якщо треба буде проходити якісь тести? Є відповідний перелік захворювань і потрібно підтвердити свій стан.

Якщо список є менший, якщо список не є штучно роздутий і нелогічно роздутий, водіям не доведеться проходити зайвий раз комісію, ці довідки, сертифікати, як воно могло бути раніше, купувати. Це — наша мета кінцева.

К слову, гендиректор экспертной компании DEKRA Expert Ukraine, адвокат, эксперт в области ДТП Олег Голубенко в эфире «ГС» прояснил, почему количество ДТП в Украине растет. По его словам, ограничение скорости движения в Киеве до 50 км/ч при отсутствии контроля только провоцирует водителей на нарушение правил.