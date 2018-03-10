Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
Государственные клиники ждет большая работа в рамках медреформы, в частности, нужно сокращать свои непрофильные активы, иначе они проиграют в конкурентной борьбе с частными клиниками, считает директор медкомпании "ilaya".
Никаких конкретных реальных позитивных шагов украинскую сельскую медицину в ближайшем будущем не ждет, поскольку все разрекламированные улучшения остаются только на уровне пустых разговоров, считают эксперты.
Порядочные люди уже выступили с яростной критикой медицинской реформы. Ольга Богомолец, например, прямо заявила, что реформа – удар, как минимум, по 10 миллионам человек, прежде всего в сельских областях.
Принятый закон о финансировании медуслуг не предусматривает улучшения оказания стационарной помощи, речь идет только об определенной реорганизации первичной помощи, подчеркнул врач-нейрохирург Андрей Гук.
В Украине стартовала медреформа! Нардепы все же одобрили долгожданный закон… Вот только не все украинцы рады ему, особенно после тщательного изучения всех изменений и нового прейскуранта отечественной медицины. Что же пишут о медреформе в соцсетях?
Политические аналитики и эксперты продолжают обсуждать и анализировать принятую скандальную медицинскую реформу и ее последствия для общества, в частности для тех, кто не может позволить себе лечиться за границей.
Результатом медреформы в Украине станет закрытие больниц, сокращения врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и непосильные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен.
Экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" выразил сомнение в том, что сотрудничество с Индией удастся усилить за счет совместных образовательных программ, поскольку качество обучения в Украине - довольно низкое.
По мнению правозащитника, психиатра Семена Глузмана, западные дипломаты, работающие в Украине, лучше рядовых граждан знают о высокопоставленной коррупции в стране и противозаконном бизнесе многих чиновников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.