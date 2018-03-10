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В Украине стартовала медреформа! Нардепы все же одобрили долгожданный закон… Вот только не все украинцы рады ему, особенно после тщательного изучения всех изменений и нового прейскуранта отечественной медицины. Что же пишут о медреформе в соцсетях?