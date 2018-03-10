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    медицина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Больница
    Полтавщина, медреформа. Кому нужны госпитальные советы?
    11:13 07.03.2018
    400Медреформа или медицинский геноцид?
    Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
    Директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Петр Гунько
    Петр Гунько: тело Пирогова нас всех переживет
    13:29 18.02.2018
    530
    Уникальный и единственный в своем роде национальный музей выдающегося хирурга Николая Пирогова ждет поддержки и финансовой помощи продлить уникальный медицинский эксперимент.
    Валентина Очеретенко
    Медреформа в действии. Объявлена охота за деньгами пациентов
    18:55 18.01.2018
    3069Медреформа или медицинский геноцид?
    Медреформа возможна только в том случае, если на нее будет выделяться достаточно средств, подчеркнула глава Всеукраинской ассоциации защиты прав пациентов "Здоровье нации".
    Алексей Шершнев
    Ахнете. Эксперт о методике расчета стоимости медуслуг
    17:15 09.01.2018
    779Медреформа или медицинский геноцид?
    Государственные клиники ждет большая работа в рамках медреформы, в частности, нужно сокращать свои непрофильные активы, иначе они проиграют в конкурентной борьбе с частными клиниками, считает директор медкомпании "ilaya".
    Константин Надутый
    Медреформа. Обещанного подождем три года — эксперт
    11:36 04.01.2018
    648Медреформа или медицинский геноцид?
    Украинцы к реформе системы здравоохранения относятся с подозрением, так как им предложили кота в мешке, подчеркнул Константин Надутый.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Интернет на дровах и средневековая телемедицина на селе
    11:10 08.12.2017
    870Медреформа или медицинский геноцид?
    Никаких конкретных реальных позитивных шагов украинскую сельскую медицину в ближайшем будущем не ждет, поскольку все разрекламированные улучшения остаются только на уровне пустых разговоров, считают эксперты.
    Советник исполняющей обязанности министра здравоохранения Ольга Стефанишина
    Медицинская реформа: есть мифы, а есть и реальность
    13:12 07.12.2017
    1170Медреформа или медицинский геноцид?
    Лишь когда будет разработана вся подзаконная база и создана национальная служба здоровья, медицинская реформа сможет заработать, а это произойдет не раньше лета, сообщила Ольга Стефанишина.
    Семен Глузман
    Глузман: после Супрун украинцы возненавидят слово "реформа"
    18:42 24.11.2017
    3537Медреформа или медицинский геноцид?
    Медицинское начальство в стране уже оправилось от шока после "реформы по Супрун": оказалось, что она их устраивает, поскольку закончится крахом, уверен правозащитник Семен Глузман.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Загородний: власть отодвигает реформы, чтобы дограбить Украину
    17:35 27.10.2017
    731Медреформа или медицинский геноцид?
    Медреформой власти ликвидируют социальное государство, уверен управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Обследование пациента в больнице
    Реформа медицины: людоеды действуют человечнее
    11:32 27.10.2017
    5292Медреформа или медицинский геноцид?
    Порядочные люди уже выступили с яростной критикой медицинской реформы. Ольга Богомолец, например, прямо заявила, что реформа – удар, как минимум, по 10 миллионам человек, прежде всего в сельских областях.
    Дмитрий Раимов
    Раимов: платная медицина - верная смерть пенсионера
    17:05 22.10.2017
    1994Медреформа или медицинский геноцид?
    Страна не страхует всех пенсионеров и она фактически прекращает быть социальным государством, как прописано в Конституции, уверен политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Больница. Детское отделение
    Реформа медицины: разберемся в деталях
    15:35 22.10.2017
    25554Медреформа или медицинский геноцид?
    Главный смысл реформы - отмена концепции "бесплатной медицины". В этом смысле реформа вступает в противоречие с Конституцией Украины, но законодателей это, похоже, не беспокоит.
    Врачи в операционной
    Медик: закон о финансировании медуслуг работать не будет
    17:15 20.10.2017
    1008Медреформа или медицинский геноцид?
    Принятый закон о финансировании медуслуг не предусматривает улучшения оказания стационарной помощи, речь идет только об определенной реорганизации первичной помощи, подчеркнул врач-нейрохирург Андрей Гук.
    Детская больница
    Соцсети о медреформе: бабло победило клятву Гиппократа
    16:00 20.10.2017
    2722Медреформа или медицинский геноцид?
    В Украине стартовала медреформа! Нардепы все же одобрили долгожданный закон… Вот только не все украинцы рады ему, особенно после тщательного изучения всех изменений и нового прейскуранта отечественной медицины. Что же пишут о медреформе в соцсетях?
    Народные депутаты Татьяна Донец, Елена Ледовских во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве. Архивное фото
    Тренд дня: жесткие последствия медреформы депутатов не коснутся
    12:13 20.10.2017
    9383Медреформа или медицинский геноцид?
    Политические аналитики и эксперты продолжают обсуждать и анализировать принятую скандальную медицинскую реформу и ее последствия для общества, в частности для тех, кто не может позволить себе лечиться за границей.
    Операционная
    Общество о медреформе: "украинцы будут дохнуть быстро, дорого и в муках"
    17:50 19.10.2017
    8958Медреформа или медицинский геноцид?
    Рада в четверг проголосовала скандальную медреформу, с принятием которой, по мнению экспертов, в стране "узаконена смертная казнь для нуждающихся в медицинской помощи", а украинцев ждет катастрофа.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Нардеп: медреформа - это геноцид народа
    17:35 19.10.2017
    2465Медреформа или медицинский геноцид?
    По мнению народного депутата Сергея Таруты, украинской медицине необходимо "полное изменение философии", а не точечные изменения, которые только ухудшат ситуацию.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Добро пожаловать в концлагерь! Верховная Рада приняла медреформу
    13:23 19.10.2017
    11282Медреформа или медицинский геноцид?
    Результатом медреформы в Украине станет закрытие больниц, сокращения врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и непосильные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен.
    Больница. Архивное фото
    Эксперт: качество медицинского образования в Украине - не очень высокое
    06:08 08.10.2017
    399
    Экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" выразил сомнение в том, что сотрудничество с Индией удастся усилить за счет совместных образовательных программ, поскольку качество обучения в Украине - довольно низкое.
    Семен Глузман
    Глузман: западные дипломаты в курсе скандальной деятельности Супрун
    10:22 28.09.2017
    1866Медреформа или медицинский геноцид?
    По мнению правозащитника, психиатра Семена Глузмана, западные дипломаты, работающие в Украине, лучше рядовых граждан знают о высокопоставленной коррупции в стране и противозаконном бизнесе многих чиновников.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Петр Гунько
    Петр Гунько: тело Пирогова нас всех переживет
    13:29 18.02.2018
    530
    Уникальный и единственный в своем роде национальный музей выдающегося хирурга Николая Пирогова ждет поддержки и финансовой помощи продлить уникальный медицинский эксперимент.
    Больница
    Полтавщина, медреформа. Кому нужны госпитальные советы?
    11:13 07.03.2018
    400
    Для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос не решен.
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