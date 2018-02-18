Петр Гунько: тело Пирогова нас всех переживет

Алла Дунина, РИА Новости Украина

Так случилось, что именно официальные органы в лице и.о. министра здравоохраннеия Ульяны Супрун сегодня ставят палки в колеса плановой ребальзамации тела Николая Пирогова. Деньги Кабмин нашел и выделил 200 тысяч гривен, но временно исполняющая обязанности министра гражданка США не отдает их отдает их музею спекулируя на больных детях. Ситуация странная. Можно было понять, если бы не было денег в казне. При том, что однажды, во экономически нестабильные 90-е годы такое было. В 1994 году на ребальзамацию тела Пирогова деньги выделил россиянин Равиль Маганов, генеральный директор "Лангепаснефтегаза", который приехал на экскурсию, смотрел, восхищался, узнав о проблеме оплатил счет ребальзамации — 16 тысяч российских рублей.

Сегодня музей, носящий статус национального, то же вынужден искать деньги на стороне, потому что одна американка может поставить крест на уникальном научном эксперименте по длительному сбережению тел, отмечает генеральный директор Национального музея-усадьбы Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Петр Гунько в интервью РИА Новости Украина.

Петр Маркович, насколько можно судит, готовилась плановая процедура по ребальзамации тела Николая Пирогова. И даже деньги на это нашлись. Так в чем же возникла загвоздка?

— Последняя ребальзамация была проведена в 2011 году. По предписаниям ученых рекомендовано ее проводить каждые 5-6 лет для сбережения тела. Ведь это не просто забальзамированное тело Пирогова — это длительный научный эксперимент по сбережению тел. Тело Пирогова уникально тем, что оно сберегается дольше всех забальзамированных останков.

Когда подошел срок ребальзамации мы обратились в Кабмин с просьбой выделить 400 тысяч гривен. Нам пришло сообщение, что деньги будут выделены из резервного фонда. Минздрав запретил нам заключать контракт с российскими учеными, которые до этого проводили ребальзамацию и, которые занимаются сохранением тела Ленина. Мы нашли в Украине ученых, которые могут это сделать. Начали подготовку к ребальзамации в наших условиях. К тому же, мы нашли возможность удешевить проект. После перерасчета мы вышли на сумму 200 тысяч гривен, чтобы закупить необходимые препараты и материалы, даже без оплаты труда задействованных специалистов.

РИА Новости Украина Алла Дунина Церковь-некрополь Н.И. Пирогова в Виннице

Фактически, мы сэкономили выделенные Кабмином деньги в два раза и от и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун требовалась только подпись. Но она встала в позу и сравнила ребальзамацию с лечением больных лейкозом детей, при том, что 200 тысяч хватило бы на один курс лечения одного ребенка. Но она, наверное, не знакома с законом о бюджете. Если есть статья, к примеру о зарплате, то эти деньги идут на зарплату. Или если статья "приобретение медикаментов", то кроме медикаментов эти деньги никуда нельзя тратить. Деньги на ребальзамацию выделяются не из бюджета Минздрава, это деньги из резервного фонда Кабмина. Но Супрун, по непонятным причинам, начала манипулировать людьми. Не смотря на сопротивление минздрава мы связались с учеными, с которыми договаривались о процедуре — тремя учеными из Киева из пироговской комиссии, тремя учеными из Сумм, академиком со Львова и решили проводить запланированную ребальзамацию.

РИА Новости Украина Алла Дунина Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице

Но вам предлагали же перевести музей в муниципальную собственность и получить деньги от города и области?

— Да, мэр Винницы и губернатор предложили перевести музей в муниципальную собственность и таким образом выделить 200 тысяч гривен из местных бюджетов. Но статус национального дает возможность и дальше проводить длительный научный эксперимент, а переход в муниципальную собственность чревато серьезными последствиями. Завтра придет новая власть, у нас 20 гектар территории на которых размещен музей, парковая зона, пироговский фруктовый сад и никто не даст гарантии, что на сессии горсовета не будет принято решение забрать 10 гектар территории под высотки. Я против этого. Если на то пошло, мы сохраним статус национального и проведем ребальзамацию не из бюджетных средств.

И каким образом это произойдет, кинете клич и винничане сбросятся по гривне, две?

— Ульяна Супрун сама того не ведая помогла нам найти выход из ситуации и найти средства на ребальзамацию. Мы получили отзывы ведущих ученых, врачей, украинцев. И то что у нее 70% против ребальзамации и за покупку дозы для одного ребенка, а она не сказала, что этой суммы хватит для одного ребенка, умные люди стали предлагать свои средства. К примеру, офтальмологическая клиника профессора Сергиенко готова выделить 50 тысяч гривен. За ним пошли предложения почти со всех концов Украины. Собрать еще 150 тысяч не составит большого труда. Звонят из разных уголков медики и спрашивают, сколько надо, как и куда деньги перечислить. Я уверен, что необходимая сумма найдется. К счастью, это будут деньги частных структур, которые Ульяна Супрун не контролирует. Деньги для ребальзамации можно будет перечислить на счет ОО "Союза хирургов Винницкой области".

Когда вы планируете начать ребальзамацию, как только соберется вся необходимая сумма?

— В марте уже начнется процедура и продлиться месяц или немного больше. В этом году планируется сканирование тела, потому что последний раз делали только рентген в 50-х годах. Теперь же намерены сделать компьютерную томографию тела (СКТ). Хотим провести обследование на микрофлору, анализ кожи сделать и другие биохимические обследования, которые еще не делали никогда. С учетом того, что это все будут проводить наши специалисты, есть возможность сэкономить, не приглашая экспертов из Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (НПО ВИЛАР).

РИА Новости Украина Алла Дунина Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова. Винница, Украина

Уже прошло время, есть ли хоть какая-то реакция Супрун?

— Нет. Я несколько раз звонил, но меня не соединяли. Что сказать о человеке, который не знает истории медицины. Может быть она этническая украинка, но подходы у нее далеко не украинские. Не доброе отношение к людям ощущается во всех ее делах. Это трагедия для медицины и населения.

А премьер —министр Гройсман, винничанин, никак не отреагировал на то, что его подчиненная ставит палки в колеса?

— Я не знаю, что он думает. Я с ним не общаюсь и его реакцию не знаю.

РИА Новости Украина Алла Дунина Церковь-некрополь Н.И. Пирогова в Виннице

Не поступали ли к вам предложения от ученых из России забрать тело Пирогова?

— Нет. Это сейчас придумывают, что Москва заберет тело. Чисто теоретически такое предложение могло бы поступить от лаборатории ВИЛАР, но там работают умные люди, ученые с которыми мы раньше сотрудничали и они такое не будут предлагать. Благодаря им мы создали лабораторию на базе музея, где проводили ребальзамацию. Но если бы пошел разговор, что тело Пирогова будет захоронено, уверен, что из Москвы бы приехали и его забрали, чтобы продолжить научный эксперимент. Когда в Москву привезли мумию Далай Ламы на обследование, то москвичи из его клетки ДНК создали копию, полноценное тело. Для них сегодня сделать копию тела Пирогова не составляет труда, к тому же они не раз имели дело с реальным телом Пирогова.

Если соберется сумма больше, на что ее будете тратить?

— Кроме обследования тела Пирогова у нас есть планы по усовершенствованию музея, на что то же нужны средства. Все то, что мы зарабатываем на билетах, а билет на три объекта (дом, аптека и усыпальница) стоит 100 гривен, можно отдельно посещать каждый объект, идет на минздрав. Потом мы составляем смету, на что нам нужны деньги, а кроме коммунальных услуг это охрана, канцтовары, и так далее и едем в минздрав подписывать. Раньше все решалось за день, сегодня две недели Супрун рассматривает и думает, подписать или нет. Если бы государство дало нам возможность самостоятельно осваивать заработанные деньги, в развитии науки мы шагнули далеко вперед. Я работаю здесь уже восьмой год и Минздрав еще не разу на 100% нас не финансировал, мы получаем до 50% на зарплату и оплату коммунальных услуг.

Но при этом мы стараемся обновит экспозиции. За счет спонсоров, по скидкам изготавливаем мебель под старину и уже заменили ее в пяти залах. Мы сегодня про Пирогова знаем больше, чем он о себе. В Греции нашли потомков, его правнуки передали нам рукопись, воспоминания его внука. Она на греческом. Переводчик нам не по карману, они запросили полмиллиона гривен за перевод. Надеемся, что нам помогут греко-католические священники.

Как церковь относится к тому, что тело Пирогова не захоронено?

Так в 1881 году Священный синод разрешил его так захоронить. По сути, тело под землей, потому что склеп на глубине 5-6 метров. Но некоторые церковные деятели по разному относятся к этому, все зависит от руководителей, к счастью, никаких митингов не устраивают.

РИА Новости Украина Алла Дунина Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова. Винница, Украина

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А были ли случаи вандализма в отношении тела Пирогова?

Нет. Не было. Но его охраняют. Мне кажется, что люди гордятся, что у нас на Украине есть такой уникальный музей. Даже немцы во время войны не бомбили территорию музея и усыпальницы, а тут пришли американцы и решили "разбомбить". Но уверен, что тело Пирогова нас переживет.