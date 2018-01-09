Ахнете. Эксперт о методике расчета стоимости медуслуг

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет Министров утвердил Методику расчета стоимости услуг по медицинскому обслуживанию. Теперь четко указано, что составляющими медицинской услуги является выписанный пациент, койко-день в стационарном отделении больницы, амбулаторное посещение и тому подобное.

В стоимость медицинской услуги, в частности, будет входить заработная плата медицинского персонала, расходы на лекарственные средства, коммунальные услуги, амортизация оборудования.

Эта методика является обязательной для применения учреждениями здравоохранения. Кроме того, Министерство здравоохранения должно разработать единый тариф в рамках программы медицинских гарантий.

Созданную Кабмином методику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал генеральный директор медицинской компании "ilaya", член общественного совета при Минздраве Алексей Шершнев.

Какую методику расчета стоимости услуг сегодня используют частные медучреждения, отличается ли она и насколько сильно от той, что предложил Кабмин?

— На самом деле, то, что предложил и утвердил Кабмин – это, по большему счету, то же самое, что используют частные клиники уже давно. Дело в том, что самое сложное в расчетах тарифа – это учесть накладные затраты, потому что прямые затраты – с этим понятно, они, как говорится, и в Африке прямые, а вот накладные – как их распределить… Вот как подразделения, которые должны вроде быть в составе, но на прямую не относятся к услуге, как их финансировать, то есть, чтобы на это хватало денег, то есть ведь согласно реформы в дальнейшем учреждения смогут жить только на те деньги, которые они получат за выполненную услугу, следовательно, в ней должны быть заложены затраты на содержание всего, иначе это все, если не содержать, будет дефолт.

То есть этот тариф вводится и рассчитывается для того, чтобы можно было правильно распределить деньги?

— Для того чтобы было более или менее эффективно и справедливо. Весь вопрос в том, сколько накладных затрат у частных клиник и сколько накладных затрат у государственных – вот это самый большой такой сюрприз, который ждет в дальнейшем граждан, когда они узнают, что в частных клиниках в итоге услуга будет дешевле.

Сколько, скажем, будет стоить услуга перевязки в государственной клинике, если опираться на эту кабминовскую методику, и сколько она будет стоить в частной клинике?

— Вот так на пальцах сложно посчитать, но принцип какой? Кто участвует в перевязке? Медсестра, врач, потом, допустим, затратные материалы — бинты какие-то, вата, дезинсекция и так далее. Это все понятно. Это, что в частной – бинты, что — в государственной, правда, мы бинты покупаем тоже без откатов, без всяких горздравов и всего остального. А дальше самое интересное. То есть, допустим, есть всякие административные блоки, какие-то хозблоки, какие-то гаражи, какие-то неиспользуемые помещения, и их надо содержать, и так далее – вот это так называемые админзатраты, накладные, непрямые и так далее, которые тоже надо будет добавить в тариф на перевязку. И потом мы смотрим, что на выходе получается накладных затрат у государственной клиники, я не говорю, что всегда, но очень часто будет больше. Поэтому будет дороже.

Вот Кабмин сейчас предложил методику, она как бы не сложная, но она такая подробная методика — как накладные затраты правильно насчитывать в тарифы, чтобы точнее управлять своими финансовыми показателями, потому что, если вы ими не управляете, вас ждет дефолт. Вот, все, поэтому, по большому счету, то, что утвердил Кабмин, это нормальная, рыночная методология, более того, там в ее основе лежит, если почитать, вообще международная методология, которую утверждал какой-то совет из 30 глав минздравов ведущих стран мира.

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То есть от европейских аналогов эта методика не отличается?

— Так это же математика обычная, как она может отличаться. Надо просто ничего не забыть, все сложить и получить при этом на выходе цену, которая будет не в три раза дороже, чем у конкурентов, а как-то вот почти такая же. Это вот самое сложное. Я к чему? Что самое сложное, что надо будет после расчета тарифа сделать государственным клиникам, — это сокращать свои непрофильные активы, скажем так, затраты, персонал лишний или набирать эффективный и так далее и тому подобное, потому что иначе они проиграют в этой конкуренции, и у них просто будет дороже. Более того, если вы почитаете постановление Кабмина, то там есть понятие референтной клиники, то есть это клиники, на которую можно ориентироваться при расчете тарифа по аналогии. Например, возьмут референтную клинику частную, допустим какую-то известную, которая с большим оборотом, с оптимальными затратами, то получится, что у нее там аппендицит стоит 10 тысяч, условно говоря, а как ни крути, как ни считай, во всех государственных институтах он будет стоить 20 тысяч. И что государство будет платить 20 тысяч в рамках гарантированного пакета?

Но пациенты пусть не переживают: все, что утверждено, это практически только им в плюс, потому что оно будет приводить к конкуренции и, скажем так, к снижению стоимости, насколько это возможно. Переживать нужно только, скажем так, функционерам, государственным клиникам, потому что им предстоит много работы, надо будет оптимизироваться. Вот и в этом постановлении сказано, что в тариф нельзя будет включать затраты подразделений, которые оказывают услуги, которые не входят в государственный пакет. То есть, если там в какой-то больнице есть какая-то физиотерапия, которая там давно была, и тому подобное, то ее вообще даже вот согласно этой методике, ее накладные затраты и даже в тариф нельзя будет включить, следовательно денег на их содержание не будет, по крайней мере через государственную вот ту систему выплат. Следовательно, надо думать — или самим как-то быть, зарабатывать на том подразделении, которое нельзя включить в тариф, или придется закрывать, что-то делать, продавать, приватизировать и так далее.

Напомните, в рамках реформы, какие услуги должны быть априори бесплатными для граждан?

— Я наизусть не помню. Но, во-первых, реформа будет вводиться постепенно, вот сейчас вроде как с 1 января первичная медицина должна была начать как бы финансироваться государством, но ее, по-моему, отложили на полгода, на три месяца – люди должны выбрать своего семейного врача, и только они выбирают, подписывают декларации, врачам начинают за каждого человека платить какую-то не очень большую сумму. Это значит, что у вас появляется врач, который вами начинает заниматься и переживать, потому что, если вы от него уйдете, ему эту сумму платить не будут, а ему надо, чтобы побольше людей к нему было приписано, и все были довольны, как говорится, не болели. Второй момент, это будет уже вторичка, то есть стационарная помощь и высокотехнологичная, там написано, что к 2020 году будет только внедрена, вот тогда нужны будут все тарифы и так далее. В пакет будут входить, я точно помню, что неотложная помощь, все, что связано с родами, все, что связано с паллиативной медициной, медицина умирания.

А в основной гарантированный пакет по стационарной помощи, я думаю, что по основным видам заболеваний будут входить вот базовые операции. Как бы сейчас, вы приходите в больницу, за все платите, вам ее делают, а так вы будете приходить в любую больницу, которую вы захотите — частную, не частную, и, если то входит в гарантированный пакет, то просто инвойс, счет-фактуру за ваше лечение будет оплачивать специальное агентство по этому государственному тарифу. Если вы, допустим, более богатый человек, вы скажете – я хочу вот в более дорогой клинике, – вам предложат – хорошо, мы по тарифу оплачиваем 10 тысяч, а там 15, вы 5 — оплачиваете сами. Таким образом, вы за небольшую сумму лечитесь там, где захотите, и вам выплачивает государство. Так это будет работать система, она хорошая, но надо до нее дожить.

Напомним, ранее советник и.о. министра здравоохранения Ольга Стефанишина сообщила, что медицинская реформа сможет заработать, лишь когда будет разработана вся подзаконная база и создана национальная служба здоровья, а это произойдет не раньше лета.