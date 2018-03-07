Полтавщина, медреформа. Кому нужны госпитальные советы?

РИА Новости Украина

Совещательным органом, который определяет проблемные вопросы госпитального округа, разрабатывает предложения по развитию медицины и вносит рекомендации о размерах финансирования этой сферы, является госпитальная совет. На Полтавщине такие советы создали уже во всех четырех госпитальных округах, пишет издание "Трибуна".

Сейчас границы госпитальных округов определены в 20 областях Украины и в Киеве. Некоторые регионы сознательно игнорируют процесс. И при этом не учитывают тот факт, что именно эта система успешно работает во многих европейских странах и уже доказала свою эффективность.

Впрочем, Полтавская область с созданием округов справилась одной из первых. Госпитальные советы также есть в каждом округе. Статистика в Украине — не такая оптимистичная (см. инфографику).

tribuna.pl.ua Госпитальные советы

Членов госпитальных советов делегируют представители местных советов госпитального округа, в собственности которых стационарные лечебные учреждения. Член госпитального совета — не обязательно медик. Тем не менее, в среднем их в советах — 56%.

tribuna.pl.ua Госпитальные советы

Вызовы перед госпитальными советами стоят нешуточные. Именно они формируют порядок изменений сферы охраны здоровья в пределах госпитального округа, определяют размеры необходимого финансирования и даже пишут перспективные планы развития медицинской системы на 3-5 лет. А уже потом эти предложения должны рассмотреть на сессиях местных советов и, конечно, вынести готовые к реализации решения.

"Перед госпитальными советами встали непростые задачи. Мы должны понимать, что они получили то, что есть: больницы с еще советскими корпусами, оборудование, которое отработало свой ресурс. И сейчас на основе этого должны разрабатывать и предлагать, как изменить к лучшему украинский сферу здравоохранения. И так, чтобы положительные изменения почувствовали люди в каждом селе. Один из вызовов — это создание больниц интенсивного лечения. Они должны отвечать современным требованиям, иметь новейшее оборудование… Но, конечно, ничего неважного здесь быть не может", — говорит Александр Оглобля из Департамента здравоохранения.

Однако на практике случается, что со своими основными задачами госпитальным советам справиться довольно трудно. Почему так и как это изменить, представители госпитальных округов Полтавской области обсудили со специалистами ОО Центр "Эйдос". Так, уже через полгода многолетние перспективные планы по каждому из госпитальных округов должны быть готовы.

"Но это очень сложная задача, и я не уверена, что за полгода удастся завершить эту работу. Даже те регионы, где, как на Полтавщине, процесс начался давно и происходит достаточно интенсивно", — говорит представитель ОО Центр "Эйдос" Ольга Зеленяк.

Часть проблем связана с несоответствиями, которые обнаружили в Примерном положении Минздрава о госпитальном округе.

tribuna.pl.ua Госпитальные советы

Так, в положении говорится, что "в случае создания в пределах госпитального округа новой ОТГ, совет такой ОТГ приобретает статус участника госпитального округа в случае и с момента, если бюджет такой ОТГ получает межбюджетные трансферты из Государственного бюджета Украины. Состав Госпитальной совета соответствующего госпитального округа пересматривается с целью учета изменений в количестве административно-территориальных единиц госпитального округа и распределения населения между ними.

Однако, поскольку территориальная реформа еще продолжается, и образование ОТГ — процесс очень динамичный, получается, что в составе госпитальных советов постоянно должны происходить изменения. Это, во-первых, не способствует стабильной работе. А во-вторых, неадекватно увеличивает количество членов. В Украине уже зафиксированы случаи, когда в госпитальном совете — более 60 членов. Им даже собраться вместе достаточно проблематично. Что уж говорить о достижении кворума и согласованное голосования?

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"Участники некоторых госпитальных советов не придерживаются формулы расчета количества членов совета и делегируют больше расчетного количества", — говорит Зеленяк.

По положению, в полномочия Госпитальной совета входит выработка предложений для их утверждения участниками госпитального округа относительно:

— трансфертов между бюджетами участников госпитального округа для финансирования программ вторичной (специализированной) медицинской помощи;

— многолетнего плана развития госпитального округа;

— реорганизации и перепрофилирования учреждений, предоставляющих вторичную медицинскую помощь в пределах госпитального округа;

— определение перспективных учреждений здравоохранения;

— назначение и увольнение руководителей учреждений здравоохранения коммунальной собственности, находящихся в пределах госпитального округа;

— других вопросов, определенных решениями участников госпитального округа, относящихся к компетенции органов местного самоуправления по обеспечению оказания медицинской помощи в госпитальном округе.

Однако в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины о конкурсном отборе на должности главных врачей и других руководителей учреждений здравоохранения ни о каких госпитальных советах не упоминается. Итак, в этом вопросе их участие — вне закона.

Также до сих пор не прописаны функциональные обязанности членов госпитальных советов, не определены четкие механизмы работы и дедлайны. Все это делает позицию этого совещательного органа очень зыбкой.

Итак, представители госпитальных округов отметили, что Положение требует обязательной доработки и даже согласования с действующим законодательством, поскольку все несоответствия в дальнейшем станут основой для обжалования решений советов в суде. А это будет сильно тормозить внедрение изменений и медреформу вообще.

Существует и проблема понимания между членами госпитальных советов и местными депутатами. Вроде делегировали людей в ГС именно советы местные — городов областного значения, районов, ОТГ. Выбирали при этом достойных, наиболее профессиональных, тех, кому доверяют. Однако, как только речь заходит о деньгах на оборудование или об определении перспективных медучреждений и перепрофилировании других, говорят представители госпитальных советов, начинаются отказы, неприятие и дебаты. Получается, что даже свою совещательную функцию орган не может выполнить в полной мере. Поэтому этот вопрос также требует более четкого урегулирования.

Некоторые проблемные вопросы, кажется, урегулировать несложно. Так, для публикации протоколов заседаний госпитального совета на сайте местного совета, определенного центром госпитального округа, и в местных СМИ, требуется лишь добрая воля сторон. Однако пока этот вопрос тоже не решен, поэтому найти любую информацию о госпитальных советах пока непросто.

Госпитальная совет — это совещательный орган, созданный участниками госпитального округа для определения проблемных вопросов, координации действий, разработки предложений и рекомендаций по реализации на уровне госпитального округа государственной политики в сфере здравоохранения, а также по организации и финансированию медицинской помощи в госпитальном округе, сообщает издание.

Отмечается также, что материал публикуется в рамках реализации проекта ОО Центра "Эйдос" "Общественный контроль процесса формирования госпитальных округов в регионах" при финансовой поддержке программной инициативы "Общественное здоровье" международного фонда "Возрождение".