Государство должно обеспечить оплату медуслуг, в том числе, экстренной медицинской помощи и лечения инфекционных заболеваний. Но для этого необходимо просчитать их стоимость, заявила в эфире ГС депутат ВР Ирина Сысоенко.
Несмотря на саботаж, депутаты сделали все необходимое, чтобы правительство могло уже со следующего года запустить медицинскую реформу. Об этом в эфире "Голоса Столицы" заявила замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.