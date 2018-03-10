Генеральный директор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин и менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка обсудили, насколько успешным будет внедрение страховой медицины в стране.
Гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин отметил, что страховым компания было бы выгодно выдавать медстраховку военнослужащим, но для государства это будет экономически нецелесообразно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".