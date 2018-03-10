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    Леонид Хорин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    18:54 25.05.2017
    989Европа открывает для украинцев свои границы
    Гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин заявил в эфире Голоса Столицы, что страховые компании нацелены на получение максимальной прибыли любым путем, а не выполнение обязательств.
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    Стоит ли вводить государственную страховую медицину. Опрос экспертов
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    Генеральный директор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин и менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка обсудили, насколько успешным будет внедрение страховой медицины в стране.
    Масштабные учения ВСУ на житомирском полигоне
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    Народный депутат Ирина Фриз предлагает ввести обязательную медицинскую страховку как условие для прохождения службы в армии по контракту. Перспективы данной инициативы оценили эксперты.
    Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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    10:39 09.02.2016
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    Гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин отметил, что страховым компания было бы выгодно выдавать медстраховку военнослужащим, но для государства это будет экономически нецелесообразно.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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