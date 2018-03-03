Минздрав оспорит восстановление Амосовой в должности ректора медвуза

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министерство охраны здоровья будет оспаривать решение суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца, заявил заместитель главы Минздрава Александр Линчевский.

В четверг, 1 марта, Окружной административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову в должности ректора медуниверситета.

"Мы не питаем иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем оспаривать это решение", — заявил Линчевский в комментарии "Громадському радио".

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Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил от должности Амосову на время служебной проверки срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Ректор Нацуниверситета назвала решение министерства незаконным и заявила, что замминистра Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

Вскоре представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша. 25 февраля в поддержку Екатерины Амосовой была объявлена бессрочная забастовка, которая закончилась на третий день.