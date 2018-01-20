Доктор Комаровский о прививках от кори для взрослых

Прививку от кори не надо делать тем, кто уже переболел, заявил доктор Евгений Комаровский. отвечая на вопрос о вакцинации взрослых людей.

"Значительное количество людей, которые родились после 1956 года, корью болели. Я, например, болел корью, я родился до того, как началась вакцинация. Если вы болели корью, то вам не надо вакцинироваться. Если вы привиты от кори – вам не надо вакцинироваться. Если вы в группе риска, если вы работаете учителем в школе, вы врач, работаете с детьми, со студентами – конечно, вам надо решить проблему с вакцинацией. Если вы не привиты и не вакцинированы – вам надо привиться два раза с интервалом минимум месяц", — заявил Комаровский эфире телеканала "112 Украина".

Однако, по словам Комаровского, следует учитывать, что бесплатных вакцин для взрослых в Украине нет, "хотя это нарушение Конституции".

Ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине уже произошел восьмой смертельный случай в результате заболевания корью со времени начала вспышки этого заболевания.

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Кроме того. по данным главы Минздрава, "за две недели 2018 года уже заболели 1285 взрослых и детей. В 2018 году больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской — 275, Черновицкой — 274, Закарпатской — 194, Одесской — 157, а в Киеве – 84 больных".