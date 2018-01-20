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    Доктор Комаровский о прививках от кори для взрослых

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (82)

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    По словам Евгения Комаровского, в Украине нет бесплатных прививок от кори для взрослых граждан, что является "нарушением Конституции".
    Канал на Youtube 112 Украина

    Прививку от кори не надо делать тем, кто уже переболел, заявил доктор Евгений Комаровский. отвечая на вопрос о вакцинации взрослых людей. 

    Корь
    скриншот видео youtube
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    "Значительное количество людей, которые родились после 1956 года, корью болели. Я, например, болел корью, я родился до того, как началась вакцинация. Если вы болели корью, то вам не надо вакцинироваться. Если вы привиты от кори – вам не надо вакцинироваться. Если вы в группе риска, если вы работаете учителем в школе, вы врач, работаете с детьми, со студентами – конечно, вам надо решить проблему с вакцинацией. Если вы не привиты и не вакцинированы – вам надо привиться два раза с интервалом минимум месяц", — заявил Комаровский эфире телеканала "112 Украина". 

    Однако, по словам Комаровского, следует учитывать, что бесплатных вакцин для взрослых в Украине нет, "хотя это нарушение Конституции".

    Ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине уже произошел восьмой смертельный случай в результате заболевания корью со времени начала вспышки этого заболевания. 

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    Кроме того. по данным главы Минздрава, "за две недели 2018 года уже заболели 1285 взрослых и детей. В 2018 году больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской — 275, Черновицкой — 274, Закарпатской — 194, Одесской — 157, а в Киеве – 84 больных".

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