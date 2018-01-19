Госполитики по профилактике кори в Украине нет — иммунолог

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РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

С начала года корью в Украине заболели 1 285 человек. Об этом сказал глава госучреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита.

По данным Минздрава, в прошлом году в Украине корью заболели более 2300 человек: в 70 раз больше, чем 2016 году.

В столице за последние четыре дня вакцинировали почти 11 тысяч детей.

О причинах и последствиях вспышки кори в Украине рассказала кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, ученый секретарь Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Льва Громашевского Наталья Винник в эфире радиостанции Голос Столицы.

Голос Столицы Наталья Винник

(текст публикуется на языке оригинала)

Є епідемія кору в країні, чи ні?

— Я би хотіла підійти до відповіді з іншої сторони. Взагалі, таке захворювання як кір, яке можна запобігти і контролювати шляхом вакцинації, як це роблять в розвинутих країнах, які піклуються про здоров'я свого населення, такого взагалі не повинно бути.

Але маємо те що маємо.

— Так. Тому підходячи до цієї ситуації, що ми зараз маємо, кількість хворих не визначає це, як епідемію. Термін визначає це як швидке масове захворювання. Ми буквально за кінець 2017 і зараз на два тижні 2018 року маємо близько вже майже 5 тисяч захворювань. Мало того, якщо взяти по масовості, то тільки в чотирьох областях поки що не реєструються випадки кору. Це Сумська, Чернігівська, Харківська і Запорізька. Це ті області, де зараз не реєструється кір.

Яка причина такого бурхливого спалаху випадків захворювання на кір?

— Можливо, не один фактор, а поєднання факторів. Взагалі, якщо взяти захворювання, кір — інфекційне захворювання, воно має особливість до циклічного перебігу. Але ми це не відчували б такими масивними спалахами, якщо б у нас був достатній рівень імунного захисту населення.

Тобто це має бути якась державна програма?

— Однозначно. Дуже добре, щоб у нас була державна політика щодо імунопрофілактики і захисту населення від інфекційних захворювань. Але у нас, на жаль, зараз є лише позиція окремих політиків за останніх сім-вісім років. Це дуже велика проблема, як я вбачаю. Що стосується державної політики імунопрофілактики, вона у нас декларована, вона у нас визначена багатьма законами, останньою була програма захисту від інфекційних захворювань, яка була прийнята, як закон, яка закінчилася в 2015 році. Державна політика в цьому питанні подана. Інше питання, як вона реалізується.

Тобто як і більшість законів, вона декларується, але де-факто не запроваджується в життя.

— Повністю з вами погоджуюсь, на жаль.

Тобто це головний чинник, який на сьогодні призвів до зменшення кількості людей, які мають щеплення від кору?

— Це стоїть в основі. Але для того щоб процес вакцинації був ефективний, щоб визначені цільові групи згідно календаря були щеплені вчасно і в достатній кількості, повинні бути три основні чинники. Перше — це те, чим проводити щеплення. Вакцина — це не такий простий лікарський засіб, насправді, для того щоб його виготовити, повинен бути час. І деякі вакцини виготовляються навіть два роки.

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А у нас їх виготовляють чи закупляють?

— Ні, у нас не виготовляють на сьогодні. Також, думаю, що це питання національної безпеки, тому що у нас більше 30 мільйонів населення, така країна повинна мати свої вакцини для того, щоб не залежати від інших виробників, від світового ринку. З цими проблемами, з поставками в достатній кількості, особливо за останні чотири роки, у нас були великі проблеми.

А чому?

— Проблеми почалися з закупками 2014-2015 роках, коли ми почали переходити на закупівлі через міжнародні організації. І якраз в цих випадках, я не кажу, що міжнародні організації тут є проблемою, це питання організації цього процесу. Насправді, є затримка в рік.

Тобто коли виділялися кошти в бюджеті 2015 року на закупівлю в 2015 році вакцин, лише наприкінці 2016 були ці ліки закуплені?

— Так. Вони не те, що були закуплені, вони були доставлені для використання. Мало того, я б ще хотіла акцентувати на чому? На тому, що мало того доставлено 97% вакцин. Пересічний громадянин це сприймає так, що у нас на 97% є те, що нам потрібно. Насправді, тут трошки маніпуляція в розумінні. 97% це від того, що вони мали закупити, що подано постановою Кабміну. Але насправді те, що визначилися постановою закупляти, не відповідає стовідсотковій потребам, які дають регіони. Я можу сказати, що 2015 рік, що стосується саме КПК, якщо ми так більше говоримо про кір, було до закупки згідно потреби 35-36%. Згідно КПК. Це за 2015 рік.

Якось чув, в тому числі від представників медичної спільноти, про те, що через нестачу цих вакцин в Україні, через сумнівну якість цих вакцин, які все ж таки закупляються, дехто з більшим бажанням їде до Білорусі, робити собі щеплення там. Бо нібито там нема цих проблем. Є такі випадки?

— Насправді, це сумно, такий туризм, як зараз це називається. Я би хотіла також спростити деяку інформацію. Я також вчора на брифінгу чула МОЗ, яке розказувало, що зараз якісні вакцини. Оголошення того, що зараз є якісні вакцини, от у пересічного громадянина, я думаю, дуже багато питань одразу виникає. А що, раніше були неякісні вакцини? Це гра слів, але вона вже породжує якусь недовіру. Насправді, імунологічні препарати, це ті препарати, які дуже перевіряються. І якщо вони вже виходять на ринок, то оцінка препаратів йде по ефективності, як виробляються антитіла, і як будь-який препарат, як будь-який лікарський засіб він може мати побічні реакції. Тому що це є препарат.

І тут нема значення: індійська це вакцина чи бельгійська?

— Немає. Тому я на цьому також хочу акцентувати. Що стосується КПК, це не від виробника залежить, якщо ви зачепили індійську вакцину. Більше у нас питань було до КДП — це є вакцина з цільноклітинним компонентом захисту від кашлюка, яка сама по собі є реактогенна. Тобто вона набагато частіше дає реакції. У вигляді температури, набряку, і так далі. А ми вже з 2002 року забули ці вакцини, ці реакції, тому що ми перейшли на комплексні європейські сучасні вакцини, якими користуються країни Європи.

Ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявлял, что без массовой вакцинации Украину ждет эпидемия кори.

А иммунолог Федр Лапий в свою очередь отметил, что вакцина от кори полностью безопасна и не имеет противопоказаний.