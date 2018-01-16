В Минздраве сообщили, откуда пришла в Украину инфекция кори

FRED TANNEAU / AFP

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Вспышка кори пришла в Украину из Румынии, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга, сообщает 112.ua.

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"Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации", — заявила Супрун.

Супрун добавила, что в Украине за эти дни было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа — дети.

По словам Супрун, 86% заболевших не были привиты от кори в соответствии с календарем.

"Единственным действующим средством против кори является вакцинация", — сообщила Супрун.

Напомним, 15 января сообщалось, что во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 — дети. В Киеве на утро понедельника зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев — у детей до 17 лет.