Минздрав призвал украинцев вакцинироваться от дифтерии и столбняка

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Медики призывают граждан Украины вакцинироваться, чтобы не допустить вспышки дифтерии и столбняка, сообщил эксперт украинского министерства здравоохранения Федор Лапий.

"Мы не должны допустить вспышки дифтерии в Украине. В данный момент в Украине мы имеем достаточное количество доз вакцины против дифтерии и столбняка – больше шести миллионов доз", — сказал Лапий на брифинге во вторник, напомнив, что каждый взрослый человек должен каждые 10 лет проходить ревакцинацию от этих заболеваний.

Он отметил, что обычно Минздрав Украины регистрирует 4-5 случаев дифтерии среди взрослых в год, при этом в прошлом году случаев заболевания зарегистрировано не было.

"Давайте предупреждать заболевание, а не лечить его",- призвал Лапий, добавив, что на первых этапах дифтерия протекает бессимптомно, что способствует заражению большого количества людей.

Справка

Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то помимо тяжёлой интоксикации, возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.

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Столбняк – острое бактериальное заболевание, при котором возникает тяжелейшее поражение нервной системы с развитием тонического напряжения скелетных мышц и генерализованных судорог. Возбудителем заболевания является столбнячная палочка, которая способна существовать во внешней среде в виде спор годами.