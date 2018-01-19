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    Минздрав настаивает на вакцинации взрослых и детей от дифтерии

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (81)

    (обновлено: )16203
    Министерство здравоохранения заявляет о высоком риске вспышки заболеваемости дифтирией из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине. Уже готова противодифтерийная сыворотка для спасения заболевших.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Украине для детей рекомендована вакцинация от дифтерии, для взрослых — ревакцинация, заявило Министерство здравоохранения.

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    Прививки необходимо сделать из-за опасности заболевания и низким уровнем вакцинации в стране.

    Минздрав сообщает, что по состоянию на 1 января 2018 года в стране в наличии имелось 2,7 млн доз вакцин АКДС, 700 тыс. доз вакцины АДС и 6,1 млн доз АДС-М. При этом за 11 месяцев 2017 года все три дозы вакцины АКДС получило 45,4% детей в возрасте до 18 месяцев. В то же время 38,7% взрослых получило вакцину АДС-М.

    В Минздраве сообщили, что сейчас есть в наличии 900 доз противодифтерийной сыворотки, необходимой для лечения заболевания.

    "Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Единственный способ защитится от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений – вакцинация детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет", – отмечено в сообщении.

    Напомним, на фоне паники из-за вспышки кори известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что Украине также грозит и вспышка дифтерии.

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