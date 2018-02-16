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    Миротворцы в Донбассе. Состоялись переговоры Порошенко и генсека ООН

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (25)

    (обновлено: )23403
    В пресс-службе главы государства сообщили, что в ходе встречи Порошенко и Гутерреша основное внимание было уделено обсуждению перспектив развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.
    Петр Порошенко и Антониу Гутерреш в Мюнхене
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой обсудили перспективы ввода миротворцев в Донбасс, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

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    "Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению перспектив развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе", — говорится в сообщении.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

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