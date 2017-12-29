Обмен пленными в Донбассе укрепит доверие между сторонами - генсек ООН

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал состоявшийся ранее обмен пленными и задержанными в Донбассе, говорится в заявлении официального представителя генсека организации.

В среду, 27 декабря, состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

Смотрите также: Как встречали освобожденных из плена в Донбассе украинцев

Глава ООН "оценил усилия всех, кто сделал это возможным".

"Он надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе", — говорится в распространённом заявлении.

Читайте также: Кто эти люди, отказники в обмене пленными

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР остаются заложниками еще 103 человека.