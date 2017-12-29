наверх
29.12.201702:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Обмен пленными в Донбассе укрепит доверие между сторонами - генсек ООН

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (410)

    (обновлено: )18
    Антониу Гутерреш отметил, что "гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами" конфликта на востоке Украины.
    Антониу Гутерреш
    wikipedia

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал состоявшийся ранее обмен пленными и задержанными в Донбассе, говорится в заявлении официального представителя генсека организации.

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди, отказники в обмене пленными

    В среду, 27 декабря, состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

    Смотрите также: Как встречали освобожденных из плена в Донбассе украинцев

    Глава ООН "оценил усилия всех, кто сделал это возможным".

    "Он надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе", — говорится в распространённом заявлении.

    Читайте также: Кто эти люди, отказники в обмене пленными

    Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР остаются заложниками еще 103 человека. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Антониу Гутерреш
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия