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    Форум в Давосе пройдет без генсека ООН

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    (обновлено: )27811
    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что из-за сложностей с расписанием Антониу Гутерреш не поедет в этом году в Давос.
    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    FABRICE COFFRINI/AFP

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет принимать участие Давосском экономическом форуме из-за сложностей с его рабочим графиком, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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    "Из-за сложностей с расписанием он не поедет в этом году", — сообщил Дюжаррик, напомнив, что в прошлом году генсекретарь организации Антониу Гутерреш принимал участие в экономическом форуме.

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    Форум в Давосе пройдет 23-26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.

    Президент Украины Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он занял в рейтинг 9 место, организаторы форума оценивают его состояние в 1,6 миллиарда долларов.

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