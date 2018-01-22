Форум в Давосе пройдет без генсека ООН

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет принимать участие Давосском экономическом форуме из-за сложностей с его рабочим графиком, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Из-за сложностей с расписанием он не поедет в этом году", — сообщил Дюжаррик, напомнив, что в прошлом году генсекретарь организации Антониу Гутерреш принимал участие в экономическом форуме.

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Форум в Давосе пройдет 23-26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.

Президент Украины Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он занял в рейтинг 9 место, организаторы форума оценивают его состояние в 1,6 миллиарда долларов.