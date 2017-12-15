наверх
16.12.201704:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Генсек ООН назвал "самую опасную угрозу для мира"

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (779)

    (обновлено: )15511
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация на Корейском полуострове является наиболее напряжённой и опасной угрозой для мира и безопасности сегодня.
    Антониу Гутерреш
    wikipedia

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство возможностью военной конфронтации на Корейском полуострове и призвал власти КНДР к переговорам по денуклеаризации.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    Санкции против КНДР пока бессмысленны — Мусиенко

    "Ситуация на Корейском полуострове является наиболее напряженной и опасной угрозой для мира и безопасности сегодня. Я глубоко обеспокоен риском военной конфронтации, в том числе в результате ненамеренного обострения или просчета", — заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу.

    В своем выступлении глава всемирной организации вновь призвал лидеров КНДР "полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности и дать возможность возобновить диалог по денуклеаризации и мирной ситуации на Корейском полуострове".

    Он предупредил, что "любые военные действия будут иметь разрушительные и непредсказуемые последствия".

    Представитель КНДР присутствует на заседании Совбеза.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше?
    Евгений Крапивин
    Криминальные войны в Украине