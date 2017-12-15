Генсек ООН назвал "самую опасную угрозу для мира"

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство возможностью военной конфронтации на Корейском полуострове и призвал власти КНДР к переговорам по денуклеаризации.

"Ситуация на Корейском полуострове является наиболее напряженной и опасной угрозой для мира и безопасности сегодня. Я глубоко обеспокоен риском военной конфронтации, в том числе в результате ненамеренного обострения или просчета", — заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу.

В своем выступлении глава всемирной организации вновь призвал лидеров КНДР "полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности и дать возможность возобновить диалог по денуклеаризации и мирной ситуации на Корейском полуострове".

Он предупредил, что "любые военные действия будут иметь разрушительные и непредсказуемые последствия".

Представитель КНДР присутствует на заседании Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре условились обмениваться информацией и инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.