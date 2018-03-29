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    Отношения России и США близки к "холодной войне" - генсек ООН

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (62)

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    Антониу Гутерреш заявил, что "весьма обеспокоен" отношениями между РФ и США. По его мнению, ситуация между странами близка к тому, что "мы пережили во время "холодной войны".
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что нынешние отношения между Россией и США близки к ситуации "холодной войны".

    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
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    Die Welt: высылка российских дипломатов - стратегическая ошибка

    "Я весьма обеспокоен. Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время "холодной войны", — заявил генсек журналистам в четверг.

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    Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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