Россия связала высылку дипломатов из Украины с Донбассом

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Действия Киева по высылке дипломатов РФ, срежиссированные с Западом, создают негативный фон для переговоров по урегулированию в Украине, говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

"Следует также отметить, что срежессированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата" (в него входят Украина, ФРГ, РФ, Франция — Ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, киевский режим решил "проявить "солидарность" с русофобской провокацией", развязанной Лондоном в связи с "делом Скрипалей". При этом, подчеркнули в ведомстве, "дело Скрипаля" не имеет никакого отношения к Киеву.

Украинские власти "проводят бездумный курс на последовательное нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям", считают в МИД РФ.

"Желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, украинские власти готовы любой ценой угодить своим кураторам", — говорится в сообщении министерства.

Высылка Киевом российских дипломатов не останется без адекватного и весьма чувствительного ответа, предупредили в ведомстве.

Читайте также: Рубить по живому. Высылка дипломатов РФ из Украины: что дальше

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.