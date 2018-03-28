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    Россия

    Россия связала высылку дипломатов из Украины с Донбассом

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (46)

    (обновлено: )27420
    В заявлении МИД РФ говорится, что киевский режим решил "проявить "солидарность" с русофобской провокацией", развязанной Лондоном в связи с "делом Скрипалей".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Действия Киева по высылке дипломатов РФ, срежиссированные с Западом, создают негативный фон для переговоров по урегулированию в Украине, говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

    "Следует также отметить, что срежессированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата" (в него входят Украина, ФРГ, РФ, Франция — Ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

    Некоторые европейские страны объявили о высылке российских дипломатов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мы просто летим в войну: соцсети о высылке российских дипломатов

    Согласно сообщению, киевский режим решил "проявить "солидарность" с русофобской провокацией", развязанной Лондоном в связи с "делом Скрипалей". При этом, подчеркнули в ведомстве, "дело Скрипаля" не имеет никакого отношения к Киеву.

    Украинские власти "проводят бездумный курс на последовательное нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям", считают в МИД РФ.

    "Желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, украинские власти готовы любой ценой угодить своим кураторам", — говорится в сообщении министерства.

    Высылка Киевом российских дипломатов не останется без адекватного и весьма чувствительного ответа, предупредили в ведомстве.

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    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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