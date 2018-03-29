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    В администрации США назвали всех высылаемых дипломатов РФ "шпионами"

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (61)

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    Высокопоставленный представитель администрации США, имя которого не называется, заявил, что высылаемые из Штатов российские дипломаты являются шпионами и несли угрозу нацбезопасности.
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами и несли угрозу нацбезопасности.

    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Die Welt: высылка российских дипломатов - стратегическая ошибка

    На вопрос журналиста о том, все ли высылаемые из страны дипломаты являются "шпионами", чиновник ответил утвердительно.

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    При этом он добавил, что они "несли угрозу национальной безопасности" США.

    Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

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