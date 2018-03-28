Кремль ответил Западу на высылку дипломатов

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подготовит ответные меры для стран, принявших решение о высылке российских дипломатов.

"Ожидать стоит своевременно, все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации", — заявил Песков на вопрос, стоит ли ожидать ответа РФ тем странам, которые выслали российских дипломатов, и когда ожидать этого решения.

Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил, что решения стран Запада о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это проявление квазисолидарности с Лондоном.

"Действительно, это достаточно коллективное решение. Это проявление солидарности, в данном случае — квазисолидарности с Лондоном. В теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств", — сказал он.

Кроме того, по его словам, обострение отношений Москвы и Лондона — это не противостояние России и мирового сообщества, которое гораздо больше, чем солидарные с Великобританией страны.

"Во-первых, 20 или 30 стран — это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран", — сказал Песков журналистам, подчеркнув, что не считает намерение России отстаивать свою позицию тупиковым путем.

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Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.