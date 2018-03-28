В России сообщили подробности высылки представителей дипмиссий

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В числе высланных западными странами представителей российских дипломатических миссий есть офицеры внешней разведки, но их немного, заявил журналистам директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

"В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы", — сказал Нарышкин.

По его словам, их немного, они обеспечивали безопасность российских посольств.

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Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.