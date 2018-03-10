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    Сергей Нарышкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 152
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    Сергей Нарышкин. Архивное фото
    Глава Службы внешней разведки РФ, находясь под санкциями, посетил США
    02:21 31.01.2018
    1066США - Россия: санкции преткновения
    Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Сергей Нарышкин побывал в США для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом. В Сенате США уже потребовали от Белого дома объяснений.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин: судя по опыту Украины, революционным путем коррупцию не победить
    13:08 26.04.2017
    153
    Как сообщил постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин, Украина пример того, как после революции коррупция никуда не уходит, а лишь нарастает.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин с 5 октября возглавит Службу внешней разведки
    21:37 22.09.2016
    97
    Сейчас Нарышкин возглавляет шестую Думу с момента ее формирования (2011), до этого он руководил президентской администрацией и занимал пост вице-премьера.
    Сергей Нарышкин. Архивное фото
    Путин предложил спикеру ГД Нарышкину возглавить Службу внешней разведки
    19:59 22.09.2016
    240
    Российский президент заявил на встрече с Нарышкиным, что необходимо активно сотрудничать с партнерами в борьбе с терроризмом и не допустить нарастания угроз в отношении России.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    В Госдуме сообщили, когда российская делегация вернется в ПАСЕ
    20:25 19.09.2016
    1530
    Спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин сообщил, что "когда депутаты почувствуют существенные перемены в этих настроениях ПАСЕ, тогда будет направлена заявка на участие в работе ПА в полном формате"
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин: при нынешней власти Украина не наладит отношения с РФ
    16:47 31.07.2016
    2571Украина и Россия. Минус Зурабов
    По мнению спикера российской Госдумы, "для радикального изменения ситуации нужно, чтобы народ Украины созрел до такого состояния, чтобы избрать новую власть, которая работает на благо своих граждан".
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Минские соглашения не выполняются по вине Украины - Нарышкин
    15:40 19.05.2016
    283Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Спикер Госдумы Сергей Нарышкин поблагодарил главу ПА ОБСЕ за усилия, которые прилагаются по организации ряда семинаров с участием украинских депутатов.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин предложил каналам РФ чаще показывать фильмы по украинским авторам
    11:33 21.04.2016
    2103Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Спикер Госдумы РФ прокомментировал подписание президентом Украины закона о запрете на трансляцию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов назвал Украину победителем в теоретической войне с Россией
    23:54 06.04.2016
    2388
    Глава СНБО ответил спикеру Госдумы РФ Сергею Нарышкину на слова о том, что, если бы Россия была вынуждена вести боевые действия со страной, сравнимой по потенциалу с Украиной, этот конфликт длился бы максимум четыре дня.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин дал четыре дня Украине в случае войны с Россией
    17:40 06.04.2016
    812Донбасс: мир или война.
    Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что "если бы по каким-то причинам Россия вынуждена была бы вести военные действия с Украиной, то конфликт продолжался бы "два, три, максимум четыре дня".
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    В РФ назвали циничным план Польши по сносу памятников советским солдатам
    12:41 05.04.2016
    216Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Президент Института национальной памяти Польши Лукаш Каминский сообщил о планах по сносу более чем 500 памятников благодарности советской армии. Спикер Госдумы РФ Нарышкин призвал жестко реагировать на подобные проекты.
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    Санкции в отношении российской делегации в ПАСЕ продлят - СМИ
    03:38 13.01.2016
    278
    Возобновление санкций к делегации России на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 25 по 29 января в Страсбурге, могут поддержать депутаты Швеции, Литвы, Эстонии, Польши и Великобритании.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Диалог Украины и РФ продолжается, несмотря на санкции - Нарышкин
    10:29 17.09.2015
    124Санкции Порошенко против журналистов
    Отвечая на вопрос журналистов о том, как будет развиваться диалог между парламентариями РФ и Украины в связи с введенными санкциями, Нарышкин сказал: "Он идет".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров и Кобзон попали под обновленные санкции Украины
    21:52 16.09.2015
    377Новые санкции в отношении России.
    В списке также значатся российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, советник президента РФ Сергей Глазьев, президент Российской академии наук Владимир Фортов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин призвал созвать межпарламентскую контактную группу по Украине
    06:56 16.09.2015
    95Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Решение о создании межпарламентской контактной группы по Украине было принято на сессии ПА ОБСЕ в июне 2014 года в Баку, но с тех пор она так и не начала работать, так как украинская делегация игнорировала это решение.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Спикер Госдумы РФ обсудил с главой ПА ОБСЕ урегулирование ситуации в Украине
    04:25 16.09.2015
    74
    Как сообщается, речь шла о тех шагах, которые может предпринять ПА ОБСЕ в части содействия урегулированию социально-политического кризиса в Украине и "восстановлении мира в этой братской для нас стране".
    Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин
    В Госдуме пройдет заседание рабочей группы по Украине
    11:46 27.08.2015
    155
    На сайте нижней палаты российского парламента сообщается, что в заседании по Украине примет участие председатель Государственной думы России Сергей Нарышкин.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Отказа России от Крыма быть не может - Нарышкин
    04:19 30.07.2015
    257Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По мнению председателя Государственной Думы РФ, недовольство антироссийскими мерами, введенными западными странами из-за присоединения Крыма, в Европе растет.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Спикер Госдумы РФ: Крым с 1991 по 2014 годы был мирно аннексирован Украиной
    11:37 23.07.2015
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    Сергей Нарышкин на встрече с французскими парламентариями заявил, что жители Крыма до присоединения к России "чуствовали себя на чужбине".
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    В Госдуме РФ назвали политику ЕС в Украине разрушительной для континента
    05:59 13.07.2015
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    Случилось то, о чём мы давно предупреждали наших европейских партнёров - их нечистоплотная, разрушительная политика на Украине бумерангом обрушится на весь континент, заявил спикер Госдумы РФ Нарышкин.
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