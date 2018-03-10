Спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин сообщил, что "когда депутаты почувствуют существенные перемены в этих настроениях ПАСЕ, тогда будет направлена заявка на участие в работе ПА в полном формате"
Глава СНБО ответил спикеру Госдумы РФ Сергею Нарышкину на слова о том, что, если бы Россия была вынуждена вести боевые действия со страной, сравнимой по потенциалу с Украиной, этот конфликт длился бы максимум четыре дня.
Президент Института национальной памяти Польши Лукаш Каминский сообщил о планах по сносу более чем 500 памятников благодарности советской армии. Спикер Госдумы РФ Нарышкин призвал жестко реагировать на подобные проекты.
Возобновление санкций к делегации России на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 25 по 29 января в Страсбурге, могут поддержать депутаты Швеции, Литвы, Эстонии, Польши и Великобритании.
В списке также значатся российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, советник президента РФ Сергей Глазьев, президент Российской академии наук Владимир Фортов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
Решение о создании межпарламентской контактной группы по Украине было принято на сессии ПА ОБСЕ в июне 2014 года в Баку, но с тех пор она так и не начала работать, так как украинская делегация игнорировала это решение.
Как сообщается, речь шла о тех шагах, которые может предпринять ПА ОБСЕ в части содействия урегулированию социально-политического кризиса в Украине и "восстановлении мира в этой братской для нас стране".
Случилось то, о чём мы давно предупреждали наших европейских партнёров - их нечистоплотная, разрушительная политика на Украине бумерангом обрушится на весь континент, заявил спикер Госдумы РФ Нарышкин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".