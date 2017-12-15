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    Климкин о переговорах с ДНР и ЛНР по миротворцам: сама идея шизофреническая

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (310)

    (обновлено: )497115
    По словам Климкина, "компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Украина не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и не пойдет на компромиссы в вопросе мандата будущей миротворческой миссии для Донбасса.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Прямой" в пятницу вечером во время включения из Нью-Йорка.

    "Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая… Нет там никого, с кем можно разговаривать…", — сказал Климкин. 

    По словам Климкина, Киев не пойдет на какие-либо шаги, которые потом можно будет интерпретировать как внутренний конфликт в Донбассе.

    Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль. Но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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