Климкин подготовил новых членов СБ ООН к работе с РФ по Донбассу

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подготовил новых членов Совета Безопасности ООН к работе по ситуации в Донбассе и проинформировал их о намерениях России.

"Я уже встретился почти со всеми новыми членами Совета Безопасности, отмечу Польшу и Нидерланды. Разумеется, они пробрифингованы о нынешней ситуации. Они пробрифингованы о намерениях России сохранить протекторат в оккупированном Донбассе и попытаться перевернуть идею о миротворческой миссии в некую оккупационную администрацию", — заявил Климкин журналистам в ООН. В пятницу он принял участие в последнем министерском заседании СБ ООН при членстве Украины в Совете.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль. Но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.