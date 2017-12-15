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    Климкин подготовил новых членов СБ ООН к работе с РФ по Донбассу

    (обновлено: )396014
    Как отметил Климкин, он встретился почти со всеми новыми членами Совета Безопасности: "Они пробрифингованы о нынешней ситуации. Они пробрифингованы о намерениях России сохранить протекторат в оккупированном Донбассе".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Путин о миротворцах на Донбассе. Разберемся...
    Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подготовил новых членов Совета Безопасности ООН к работе по ситуации в Донбассе и проинформировал их о намерениях России.

    "Я уже встретился почти со всеми новыми членами Совета Безопасности, отмечу Польшу и Нидерланды. Разумеется, они пробрифингованы о нынешней ситуации. Они пробрифингованы о намерениях России сохранить протекторат в оккупированном Донбассе и попытаться перевернуть идею о миротворческой миссии в некую оккупационную администрацию", — заявил Климкин журналистам в ООН. В пятницу он принял участие в последнем министерском заседании СБ ООН при членстве Украины в Совете.

    Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль. Но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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