Климкин едет в Нью-Йорк на встречу с генсеком ООН

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с четверга по субботу будет находиться с рабочим визитом в Нью-Йорке, сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

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По данным ведомства, Климкин там намерен встретится с генсеком ООН.

"Климкин примет участие в брифинге Совета безопасности ООН министерского уровня по нераспространению оружия массового уничтожения в контексте ситуации с КНДР", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Климкин в ходе визита планирует провести встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, участниками заседания высокого уровня.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в четверг на встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил нюансы обмена пленными по предложению координатора делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.