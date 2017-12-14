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    Климкин едет в Нью-Йорк на встречу с генсеком ООН

    (обновлено: )15803
    Как стало известно, Климкин в ходе визита планирует провести встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, участниками заседания высокого уровня.
    Павел Климкин. Архивное фото
    МИД Украины

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с четверга по субботу будет находиться с рабочим визитом в Нью-Йорке, сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным ведомства, Климкин там намерен встретится с генсеком ООН.

    "Климкин примет участие в брифинге Совета безопасности ООН министерского уровня по нераспространению оружия массового уничтожения в контексте ситуации с КНДР", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Климкин в ходе визита планирует провести встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, участниками заседания высокого уровня.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в четверг на встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил нюансы обмена пленными по предложению координатора делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.

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